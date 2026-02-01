إعلان

الجزائر.. القضاء على 4 إرهابيين غربي العاصمة

كتب : مصراوي

12:57 م 01/02/2026

مسلحون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، الأحد، مقتل 4 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل عمرونة بالقطاع العسكري بمنطقة عين الدفلى، 160 كيلومترا شمالي غرب الجزائر العاصمة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن العملية التي لا زالت متواصلة مكنت من ضبط أربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية كشفت عن تحييد 67 إرهابيا العام الماضي، منهم 21 تم القضاء عليهم واعتقال ثمانية واستسلام 38 آخرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجزائر إرهابيين كلاشنيكوف وزارة الدفاع الجزائرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حوادث وقضايا

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
قفزة مقلقة.. بوتات تتآمر لإسقاط البشرية في منصة تواصل للذكاء الاصطناعي فقط
أخبار و تقارير

قفزة مقلقة.. بوتات تتآمر لإسقاط البشرية في منصة تواصل للذكاء الاصطناعي فقط
"كان بيرجع مضروب ومداري جروحه بمكياج".. أم ضحية زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل
أخبار المحافظات

"كان بيرجع مضروب ومداري جروحه بمكياج".. أم ضحية زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل
"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
أخبار مصر

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة