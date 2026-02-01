الجزائر.. القضاء على 4 إرهابيين غربي العاصمة

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، الأحد، مقتل 4 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل عمرونة بالقطاع العسكري بمنطقة عين الدفلى، 160 كيلومترا شمالي غرب الجزائر العاصمة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن العملية التي لا زالت متواصلة مكنت من ضبط أربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية كشفت عن تحييد 67 إرهابيا العام الماضي، منهم 21 تم القضاء عليهم واعتقال ثمانية واستسلام 38 آخرين.