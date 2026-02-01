إعلان

كندا ودول أوروبية يدعمون أوكرانيا بمليارات الدولارات

كتب : مصراوي

11:02 ص 01/02/2026

كندا

بروكسل - (أ ب)

يضخ الحلفاء الأوروبيون وكندا مليارات الدولارات لمساعدة أوكرانيا، وتعهدوا بزيادة ميزانياتهم بشكل كبير للدفاع عن أراضيهم.

لكن على الرغم من تلك الجهود، فقد تضررت مصداقية حلف شمال الأطلسي (ناتو) كقوة موحدة تحت قيادة الولايات المتحدة بشدة خلال العام الماضي مع انهيار الثقة داخل المنظمة العسكرية المكونة من 32 دولة.

وبرز الخلاف بشكل واضح بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بالاستيلاء على جرينلاند وهي منطقة شبه مستقلة تابعة للدنمارك. ومؤخرا، أثارت تصريحات ترامب المهينة بحق قوات حلفائه في الناتو بأفغانستان موجة استنكار أخرى.

ويقول محللون إنه على الرغم من أن التوتر في جرينلاند قد خف في الوقت الحالي، إلا أن التشاحن الداخلي قد أضعف بشكل خطير قدرة أكبر تحالف أمني في العالم على ردع الخصوم.

كندا دول أوروبية أوكرانيا

