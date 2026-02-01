

وكالات

قال ممثل الولايات المتحدة لدى الناتو ماثيو ويتكر، إن بلاده لاتريد زعزعة الاستقرار في إيران الأمر الذي قد يؤدي إلى تكرار أحداث ليبيا بعد اغتيال زعيم البلاد معمر القذافي في عام 2011.

أضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا نريد زعزعة استقرار بلد مثل إيران بالطريقة نفسها التي فعلتها إدارة الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة باراك أوباما في ليبيا، عندما تمت الإطاحة بالقذافي ولم تكن هناك خطة لاحقة، لذلك من الواضح أنه يجب علينا أن نتحلى بالحكمة في مسألة طريقة استخدام قوتنا".

في 26 يناير الماضي، أعلن ترامب أن أسطولا ضخما يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق عادل ومتكافئ يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.

في المقابل، ردت إيران على هذه التصريحات بلهجة تصعيدية، مهددة باستهداف كامل البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط في حال تعرضها لأي هجوم، وفقا لروسيا اليوم.