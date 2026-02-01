إعلان

مندوب أمريكا لدى الناتو: الولايات المتحدة لا تريد تكرار السيناريو الليبي في إيران

كتب : مصراوي

03:27 ص 01/02/2026

ماثيو ويتاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال ممثل الولايات المتحدة لدى الناتو ماثيو ويتكر، إن بلاده لاتريد زعزعة الاستقرار في إيران الأمر الذي قد يؤدي إلى تكرار أحداث ليبيا بعد اغتيال زعيم البلاد معمر القذافي في عام 2011.

أضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا نريد زعزعة استقرار بلد مثل إيران بالطريقة نفسها التي فعلتها إدارة الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة باراك أوباما في ليبيا، عندما تمت الإطاحة بالقذافي ولم تكن هناك خطة لاحقة، لذلك من الواضح أنه يجب علينا أن نتحلى بالحكمة في مسألة طريقة استخدام قوتنا".

في 26 يناير الماضي، أعلن ترامب أن أسطولا ضخما يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق عادل ومتكافئ يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.

في المقابل، ردت إيران على هذه التصريحات بلهجة تصعيدية، مهددة باستهداف كامل البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط في حال تعرضها لأي هجوم، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماثيو ويتكر إيران ليبيا معمر القذافي مندوب أمريكا لدى الناتو الناتو ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دراسة: السهر يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية
نصائح طبية

دراسة: السهر يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية
بالصور... أحمد مالك يكشف عن شخصيته في مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026
زووم

بالصور... أحمد مالك يكشف عن شخصيته في مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1-2-2026.. رياح وأمطار
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1-2-2026.. رياح وأمطار
15 صورة من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد التعادل مع يانج أفريكانز بدوري
رياضة محلية

15 صورة من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد التعادل مع يانج أفريكانز بدوري
سفير أمريكا بـ إسرائيل: ترامب لا يطلق تهديدات جوفاء تجاه إيران.. وقرار
شئون عربية و دولية

سفير أمريكا بـ إسرائيل: ترامب لا يطلق تهديدات جوفاء تجاه إيران.. وقرار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي