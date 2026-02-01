عمره 5 سنوات.. حكم قضائي بإطلاق سراح طفل اعتقلته إدارة ترامب- صور

بـ "نفق زجاجي وشمسية".. كيف تم استقبال الرئيس السوري في موسكو؟ |فيديو

أمر قاضٍ فدرالي، يوم السبت، بإطلاق سراح صبي يبلغ من العمر 5 سنوات ووالده بحلول يوم الثلاثاء من مركز احتجاز في ولاية تكساس، في حكم تضمن انتقادات حادة لنهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطبيق قوانين الهجرة، واصفا إياه بالسعي "غير المدروس وغير الكفؤ" لتحقيق أهداف ترحيل كمية.

وأثارت صور الطفل ليام كونخو راموس، وهو يرتدي قبعة أرنب وحقيبة ظهر "سبايدرمان" محاطا بضباط إدارة الهجرة والجمارك، موجة غضب واسعة.

وكان ليام ووالده أدريان كونخو أرياس، احتُجزا في ضاحية كولومبيا هايتس بمدينة مينيابوليس في 20 يناير، قبل نقلهما إلى مركز احتجاز بمدينة ديلي في تكساس، مما فجر احتجاجات وزيارات من أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس.

ووصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية فريد بايري، الذي عينه الرئيس الأسبق بيل كلينتون، القضية بأنها ناتجة عن "سعي الحكومة لتحقيق حصص ترحيل يومية، حتى لو تطلب ذلك إلحاق صدمة نفسية بالأطفال".

وأشار بايري في حكمه إلى "إعلان الاستقلال" الأمريكي، مشبها تصرفات إدارة ترامب بمظالم ملك إنجلترا جورج التي ذكرها توماس جيفرسون، ومنها "إرسال أسراب من الضباط لمضايقة الشعب".

ولم يكتفِ القاضي بالمراجع التاريخية، بل أدرج صورة ليام واستشهد بنصوص من الكتاب المقدس: "قال يسوع: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم"، وعبارة "بكى يسوع".

ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع انتقادات قاضٍ آخر في ولاية مينيسوتا، ذي توجهات محافظة، وصف وكالة الهجرة بأنها "منتهكة متكررة" لأوامر المحكمة.

وأشار القاضي إلى ما صرح به ستيفن ميلر، رئيس موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات، حول هدف اعتقال 3000 شخص يوميا، معتبرا إياها "حصة" ترحيل.

في المقابل، يزعم جيران ومسؤولو مدرسة في مينيسوتا أن الضباط استخدموا الطفل كـ"طُعم" لإجبار والدته على فتح الباب، وهو ما وصفته وزارة الأمن الداخلي بـ"الكذب الصريح"، مدعية أن الأب فرّ وترك الطفل في سيارة مُشغّلة.

تقول الحكومة إن أرياس دخل البلاد بشكل غير قانوني في ديسمبر 2024، بينما يؤكد محاميه وجود طلب لجوء معلق يمنحه الحق في البقاء.

وخلال زيارة النائبين خواكين كاسترو وجاسمين كروكيت، أفاد كاسترو بأن الطفل كان يشعر بتعب دائم ولا يأكل جيدا.

ونقلت عائلات محتجزة تقارير مروعة عن سوء الأوضاع في مركز "ديلي"، شملت وجود ديدان في الطعام وصراعات على المياه النظيفة، فيما أقر تقريرلإدارة الهجرة والجمارك باحتجاز 400 طفل لفترة تتجاوز الحد الموصى به وهو 20 يوما.