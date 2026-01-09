إعلان

رئيس كولومبيا: ترامب كان يفكر في شن "عملية عسكرية" ضد بلادنا

كتب : مصراوي

09:46 م 09/01/2026

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

(د ب أ)

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إنه كان يخشى عملاً عسكريًا أمريكيًا محتملاً ضد بلاده ، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس دونالد ترامب، في تصريحات سلطت الضوء على حدة التوتر بين بوجوتا وواشنطن.

وأضاف بيترو خلال مقابلة مع صحيفة إل باييس اليوم الجمعة، أن الرئيس ترامب أبلغه في المحادثة الهاتفية إنه كان يفكر في فعل أشياء سيئة في كولومبيا.

وقال بيترو إن الرسالة أوحت له بأن الاستعدادات لشن عمل عسكري كانت جارية بالفعل، رغم أنه لم يكن يعرف أي إجراء بعينه كان يتم التخطيط له .

وأضاف بيترو: "كانت هناك مؤشرات على أنهم كانوا يستعدون بالفعل لشيء ما، عملية عسكرية".

وأوضح بيترو أن الأحداث التي جرت في فنزويلا جعلته يخشى أن يتأثر هو نفسه شخصيًا.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان يخشى أن يصاب بمصير مماثل لمصير الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي ألقت القبض عليه القوات الأمريكية ونقلته إلى الولايات المتحدة، قال بيترو: "بلا شك".

ومع ذلك، بعد محادثة هاتفية استمرت لمدة ساعة مع ترامب يوم الأربعاء، خفت حدة الموقف في الوقت الحالي.

وقال بيترو:"أعتقد أن التهديد قد تم تأجيله، لكن قد أكون مخطئًا".

جوستافو بيترو كولومبيا دونالد ترامب

