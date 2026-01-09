إعلان

الصحة العالمية: السودان انزلق إلى أسوأ الأزمات الإنسانية خلال هذا القرن

كتب-عبدالله محمود:

06:21 م 09/01/2026

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السودان انزلق إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية خلال هذا القرن بعد ألف يوم من القتال.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، في بيان اليوم الجمعة، أنه وقع نحو 200 هجوم على مرافق صحية بالسودان منذ أبريل 2023 أدت لمقتل 1900 وإصابة 490.

ودعا مدير منظمة الصحة العالمية، جميع أطراف النزاع للعمل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام للشعب السوداني.

تيدروس أدهانوم منظمة الصحة العالمية السودان

