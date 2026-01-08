ولي عهد إيران السابق يدعو الإيرانيين للتظاهر ويهدد الحكومة بترامب

دعا ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، الشعب الإيراني للاحتجاج والنزول الفوري إلى الشوارع كجبهة موحدة، محذرًا الحكومة من التعرض إليهم.

وكتب بهلوي، عبر صفحته الرسمية على منصة "أكس"، :"يا أمة إيران العظيمة، عيون العالم عليك. انزلوا إلى الشوارع، وكجبهة موحدة، اصرخوا بمطالبكم".

ملت بزرگ ایران، چشم جهان به شما دوخته شده است. به خیابان‌ها بروید و در صفوف به‌هم‌پیوسته خواست خود را فریاد بزنید.



به جمهوری اسلامی، رهبرش و سپاه پاسداران هشدار می‌دهم که جهان و رییس جمهور آمریکا با دقت شما را زیر نظر دارند. سرکوب مردم بدون پاسخ نخواهد ماند. — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 8, 2026

وحذر ولي عهد إيران السابق، السلطات الإيرانية من استخدام العنف ضد المتظاهرين، موضحًا:"أحذر الجمهورية الإسلامية وزعيمها والحرس الثوري الإيراني من أن العالم و يراقبونك عن كثب".

وهدد الحكومة الإيرانية من التعرض للمتظاهرين، قائلاً: "أن الرئيس الأمريكي يراقبكم عن كثب. إن قمع الشعب لن يمر دون رد".