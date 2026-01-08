إعلان

ولي عهد إيران السابق يدعو الإيرانيين للتظاهر ويهدد الحكومة بترامب

كتب-عبدالله محمود:

08:21 م 08/01/2026

ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي

دعا ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، الشعب الإيراني للاحتجاج والنزول الفوري إلى الشوارع كجبهة موحدة، محذرًا الحكومة من التعرض إليهم.

وكتب بهلوي، عبر صفحته الرسمية على منصة "أكس"، :"يا أمة إيران العظيمة، عيون العالم عليك. انزلوا إلى الشوارع، وكجبهة موحدة، اصرخوا بمطالبكم".

وحذر ولي عهد إيران السابق، السلطات الإيرانية من استخدام العنف ضد المتظاهرين، موضحًا:"أحذر الجمهورية الإسلامية وزعيمها والحرس الثوري الإيراني من أن العالم و يراقبونك عن كثب".

وهدد الحكومة الإيرانية من التعرض للمتظاهرين، قائلاً: "أن الرئيس الأمريكي يراقبكم عن كثب. إن قمع الشعب لن يمر دون رد".

ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي رضا بهلوي يدعو الإيرانيين للتظاهر الاحتجاجات في إيران

