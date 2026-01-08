فنزويلا تعلن الإفراج عن عدد كبير من السجناء بينهم أجانب

وكالات

قال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، خورخي رودريجيز، يوم الخميس، إن عددًا كبيرًا من السجناء، من الفنزويليين والأجانب، سيتم الإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة.

وأضاف رودريجيز أن عمليات الإفراج، التي طالبت بها المعارضة الفنزويلية مرارًا، تأتي كبادرة سلام، موضحًا أن هذه الخطوة أُخذت بشكل أحادي ولم يتم الاتفاق عليها مع أي طرف آخر.

وقال رودريجيز: "قررت الحكومة البوليفارية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، الإفراج عن عدد كبير من المواطنين الفنزويليين والأجانب، وتُنفَّذ إجراءات الإفراج في هذه اللحظة".

وكان رودريجيز يتحدث خلال افتتاح الدورة التشريعية لعام 2026 في كاراكاس.