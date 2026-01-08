إعلان

إعلام عبري: روسيا تجلي دبلوماسييها بشكل عاجل من إسرائيل

كتب : محمود الطوخي

01:42 م 08/01/2026

روسيا تجلي دبلوماسييها بشكل عاجل من إسرائيل

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن تقارير إعلامية روسية، الخميس، إن روسيا تعمل حاليا على تسريع عملية إجلاء دبلوماسييها الرسميين من إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه في خلال أقل من 24 ساعة أقلعت الرحلة الجوية الثالثة التي تقل دبلوماسيين روس وعائلاتهم إلى موسكو.

وأوضحت القناة العبرية، إلى أن إجلاء الدبلوماسيين الروس يجري بوتيرة أسرع من المعتاد، ما اعتبرته إشارة على وصول معلومات مهمة إلى موسكو.

في المقابل، لم يصدر الكرملين أي تعليق بشأن الإجراء غير المعتاد.

روسيا تجلي دبلوماسييها من إسرائيل روسيا إسرائيل إجلاء الدبلوماسيين الروس

