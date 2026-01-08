إعلام عبري: روسيا تجلي دبلوماسييها بشكل عاجل من إسرائيل

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن تقارير إعلامية روسية، الخميس، إن روسيا تعمل حاليا على تسريع عملية إجلاء دبلوماسييها الرسميين من إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه في خلال أقل من 24 ساعة أقلعت الرحلة الجوية الثالثة التي تقل دبلوماسيين روس وعائلاتهم إلى موسكو.

وأوضحت القناة العبرية، إلى أن إجلاء الدبلوماسيين الروس يجري بوتيرة أسرع من المعتاد، ما اعتبرته إشارة على وصول معلومات مهمة إلى موسكو.

في المقابل، لم يصدر الكرملين أي تعليق بشأن الإجراء غير المعتاد.