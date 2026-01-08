

وكالات

أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز، أن بلادها منفتحة على اتفاقيات الطاقة الدولية القائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة.

قالت رودريجيز في اجتماع مع أعضاء البرلمان: "نحن قوة عظمى في مجال طاقة لطالما كانت هناك فكرة مفادها ضرورة نقل نفط فنزويلا إلى دول الشمال، فنزويلا منفتحة على علاقات الطاقة التي تعود بالنفع على جميع الأطراف، حيث يتم تحديد التفاعل الاقتصادي من خلال العقود التجارية هذا هو موقفنا".

أضافت: "تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات من النفط والغاز، ينبغي أن تخدم هذه الموارد تنمية البلاد وتنمية الدول الأخرى، نحن مستعدون لعلاقة قائمة على الاحترام في إطار عقود تحترم القانون الدولي".

وتابعت: "نحن نفكر في كيفية تحويل الاقتصاد إلى محرك لتنمية البلاد، وتُعد صادرات النفط أحد المحركات الاقتصادية، نريد تنويع صادراتنا واستيراد ما لا ننتجه في فنزويلا فقط".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن عدم امتثال رودريغيز لمطالبه، قد يؤدي إلى إطلاق عملية عسكرية ثانية داخل البلاد.

في هذا السياق، قال ترامب الثلاثاء الماضي، إن السلطات الانتقالية في فنزويلا ستقوم بتسليم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي الذي من المقرر أن يلتقي شركات نفط يوم الجمعة، أن النفط الخاضع للعقوبات سيباع بسعر السوق، وأنه سيتولى السيطرة على العائدات الناتجة عنه بهدف الاستفادة منها لصالح فنزويلا والولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.