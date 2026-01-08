

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اتصالا هاتفيا جمعه مع الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو لمناقشة عدد من القضايا الخلافية، مشيرا إلى اقتراب عقد لقاء في البيت الأبيض بين وزيري خارجية البلدين قريبا.

كتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "تحدثت مع رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، الذي اتصل لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى التي كانت بيننا، لقد قدرت مكالمته ونبرته، وأتطلع إلى لقائه في المستقبل القريب".

وأضاف ترامب: "يجري الترتيب بين وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير خارجية كولومبيا، وسيعقد الاجتماع في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة".

كان ترامب قد صرح، الاثنين الماضي، أن العملية على كولومبيا فكرة جيدة بالنسبة لي.

هاجم ترامب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، قائلا: "إن كولومبيا يديرها رجل مريض، ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة"، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه بوغوتا.

في المقابل، ندد بيترو، الأحد، بالعملية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واصفا إياها بأنها "اختطاف لا يستند إلى أي أساس قانوني".

وكتب بيترو على منصة "إكس": "من دون أي أساس قانوني لاتخاذ إجراء ضد سيادة فنزويلا، يصبح الاعتقال اختطافا"، معبرا عن رفضه لما جرى، ومشددا على مبدأ احترام سيادة الدول، وفقا لسكاي نيوز.