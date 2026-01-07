قالت مصادر أمريكية إن القوات الأمريكية تمكنت من الاستيلاء على ناقلة نفط فنزويلية مرتبطة بحكومة فنزويلا، كانت تتحرك تحت حماية مرافقة بحرية روسية، في خطوة قد تضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام احتمال صدام مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد مسؤولون أمريكيون، تحدثوا لـ NBC News شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بأن الجيش الأمريكي وخفر السواحل نجحا في اعتراض ناقلة مارينيرا، يوم الأربعاء، بعد عملية追追追 (ملاحقة) استمرت أكثر من أسبوعين عبر المحيط الأطلسي.

ويأتي ذلك في أعقاب تقارير أشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل مرافقة بحرية روسية للانضمام إلى السفينة أثناء عبورها المحيط الأطلسي في طريقها نحو روسيا.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

وتُعد ناقلة مارينيرا جزءًا من أسطول "الظل" الفنزويلي، الذي يُستخدم لنقل النفط في خرق للعقوبات الأمريكية والدولية. وكانت الناقلة، التي كانت فارغة وقت اعتراضها، قد غيرت اسمها بسرعة من بيلا 1، ودهنت جانبها بالعلم الروسي، في محاولة واضحة للحصول على حماية روسية.

وفي هذا السياق، ذكرت قناة RT الروسية، نقلًا عن مصدر، أن محاولات جرت، الأربعاء بعد الظهر، للصعود إلى متن الناقلة.

بالتوازي مع ذلك، أفاد مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز بأن قوات خفر السواحل الأمريكية اعترضت ناقلة فنزويلية أخرى مرتبطة بفنزويلا في مياه أمريكا اللاتينية، في إطار عمليات ملاحقة متزامنة.

وبحسب بيانات التتبع البحري، تتجه ناقلة مارينيرا حاليًا نحو المملكة المتحدة، بعد أن سيطرت عليها القوات الأمريكية، حيث تسير باتجاه شمال اسكتلندا أو جزر شتلاند.

It takes two dots to draw a line, and we now appear to have a bearing. MARINERA (9230880) is now facing east-by-southeast towards northern Scotland/Shetland; thereabouts. pic.twitter.com/pBMM9GFiiw — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 7, 2026

وأوضح موقع TankerTrackers.com المتخصص في تتبع السفن، عبر منصة "إكس"، أن الناقلة تتجه شرقًا-جنوب شرق نحو تلك المنطقة.

من جانبه، أكد مسؤول أمريكي لوكالة CBS News تنفيذ عملية الاستيلاء على ناقلة مارينيرا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الخطوات التالية.