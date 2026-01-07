إعلان

"مُحنكين".. قرار جديد من القضاء الإيراني بشأن المتظاهرين بعد تصاعد الاحتجاجات

كتب : مصراوي

02:37 م 07/01/2026

إيران

قال النظام القضائي الإيراني إنه سوف يسرع المحاكمات ردا على موجة المظاهرات الجارية، حسبما أفادت بوابة ميزان الإخبارية التابعة للسلطة القضائية الإيرانية اليوم الأربعاء.

وقال قاضي القضاة غلام حسين محسني "للتعامل بسرعة وبدقة وبشكل شامل مع قضايا مثيري الشغب" جرى إنشاء غرف قضائية خاصة مليئة بـ"القضاة المُحنكين"، طبقا لميزان، كما تم نشر موظفين من وكالات العدل في الشارع، إذا لزم الأمر، لاكتساب معرفة مباشرة بالمظاهرات ومتابعة الاحتجاجات.

وأمرت السلطات القضائية بتسريع مماثل للإجراءات بعد الحرب ضد إسرائيل التي وقعت قبل ستة أشهر تقريبا لإدانة المتواطئين المزعومين مع ألد أعداء إيران بسرعة، كما أن تلك السياسة كانت قائمة خلال موجات أخرى كبيرة من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة.

وتعد الاحتجاجات الحالية التي وقعت نتيجة للأزمة الاقتصادية الحادة، هي الأكثر خطورة خلال ثلاث سنوات.

إيران القضائي الإيراني المتظاهرين

