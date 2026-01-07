توم باراك: اللقاءات السورية الإسرائيلية اختراق حقيقي



وكالات

وصف المبعوث الأمريكي توم باراك، اللقاءات بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين، أنها اختراق حقيقي، مؤكدا الالتزام ببناء علاقات شفافة وشراكة تتجاوز إرث الماضي نحو تعاون مستقبلي.

وأكد باراك وجود تقدم ملحوظ في المفاوضات بين البلدين، في ظل سلسلة اجتماعات يعقدها كبار المسؤولين من الطرفين بوساطة أمريكية.

ولفت إلى أن هذه اللقاءات أثمرت عن اتفاق على إنشاء آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخبارية، ستُستخدم كمنصة لحل الخلافات، وتمكين تبادل استخباراتي مستمر يُسهم في تخفيف التوترات العسكرية.

وأوضح أن هذه الآلية ستشمل ممثلين من إسرائيل، سوريا، والولايات المتحدة، وسيعمل بعضهم عن بُعد من قاعدة تقع في دولة ثالثة محايدة - ليست إسرائيل ولا سوريا.

وأكد باراك أن الجانبين بدآ، للمرة الأولى في التاريخ الحديث، مناقشة قضايا مدنية مشتركة تشمل الطب، الزراعة، والطاقة، معتبرا أن التركيز على الفرص الاقتصادية والتنموية، إلى جانب فتح قنوات حوار صريحة، يمهد الطريق لتعاون مستدام ومثمر.

أشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة أكدت بشكل قاطع أنها لا تحمل أي نوايا عدوانية تجاه إسرائيل، وترغب في إقامة علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي.

وأضاف: "إسرائيل، من جهتها، تُبدي حماسة كبيرة لبناء علاقات مع جارتها القديمة، وتعرب عن تقديرها لاستبدال نظام معاد بنظام يسعى إلى التعاون البناء".

رغم هذا التقدّم، شدّدت مصادر مطلعة على أن الكثير من القضايا لا تزال في مراحلها الأولية، وأن الطريق لا يزال طويلا قبل التوصل إلى تفاهمات نهائية شاملة، حتى وإن كان ما تم تحقيقه حتى الآن يُعد خطوة كبيرة إلى الأمام، وفقا لروسيا اليوم.