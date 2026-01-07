وكالة تسنيم: استخبارات أجنبية وراء تحويل الاحتجاجات في البلاد إلى فوضى



وكالات

نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية التقارير الغربية عن سيطرة المحتجين على مقاطعة ملكشاهي ومدينة عبدانان بمحافظة إيلام، إذ رجّحت وقوف استخبارات أجنبية وراء تحويل الاحتجاجات إلى فوضى.

أشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن الوضع في الشوارع في جميع أنحاء البلاد شهد خلال اليومين أو الثلاثة الماضية تراجعا، ويتجه نحو الهدوء التام بعد عدة أيام من الاحتجاجات الأولية التي حاولت أجهزة أمنية أجنبية تحويلها إلى فوضى واضطرابات أمنية.

وأضافت التقارير الواردة من مراسلي الوكالة في مختلف أنحاء البلاد، أن عدد أعمال الشغب والتجمعات انخفض إلى أقل من الثلث مقارنة بالأيام الأولى، ولوحظ في التجمعات المتفرقة التي تحدث وجود مجموعات صغيرة جدا وغير شعبية ومدربة وعنيفة بشكل واضح.

ولفتت إلى أن المسؤولين الأمريكيين وبعض قادة إسرائيل حاولوا خلال الـ48 ساعة الماضية، بعد أن لاحظوا هدوء الأوضاع في البلاد، منع انحسار الاضطرابات عبر وسائل الإعلام والحرب النفسية، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في التعليقات الأمريكية والإسرائيلية خلال هذه الساعات، وكان من بين تلك التحركات دخول أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وبعض القادة الإسرائيليين ومنهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى هذا المجال.

وأوضحت أن مشروع القتل فشل هو الآخر خلال اليوم أو اليومين الماضيين رغم تسليح بعض مثيري الشغب من قبل عملاء أجانب، حيث لعب نقص الدعم الشعبي دورا مهما جدا في تهدئة الحادث.

وبحسب الوكالة، فقد أصيب حتى ليلة أمس 568 من أفراد قوات الأمن و66 من قوات الباسيج جراء أعمال الشغب، وكان ضبط النفس الشديد الذي أبدته قوات الأمن لفصل المدنيين عن مثيري الشغب سببا في إصابة بعض هؤلاء الأفراد، منهم اثنان أصيبا بالذخيرة الحية و152 برصاص البنادق و11 بالسكاكين، وفقا لروسيا اليوم.