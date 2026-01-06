إعلان

خبير استراتيجي: إسرائيل تصعد لفرض جدول زمني لنزع سلاح حزب الله

كتب : داليا الظنيني

08:05 م 06/01/2026

قصف جنوب لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير يرتكز على عدة محاور أساسية، في مقدمتها المزاعم الإسرائيلية حول محاولات حزب الله إعادة ترميم قدراته العسكرية والمالية.

وقال عرب خلال مشاركته في برنامج "منتصف النهار" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن من بين أسباب التصعيد أيضاً إصرار قيادات حزب الله على رفض تسليم السلاح في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، ومطالبتهم ببحث هذا الملف فقط ضمن إطار "استراتيجية دفاعية" داخلية، وهو أمر يرى العميد أن الزمن تجاوزه.

وأضاف أن المحرك الثالث لهذه العمليات هو ممارسة ضغوط قصوى على الدولة اللبنانية لفرض سيادتها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الرسمية، بهدف الوصول إلى تجريد حزب الله من سلاحه شمال الليطاني وفق توقيتات محددة، مع منح المؤسسة العسكرية الصلاحيات والغطاء السياسي اللازم للتنفيذ.

وفيما يخص التحركات الميدانية المقبلة، أشار العميد فواز عرب، إلى أن العماد رودولف هيكل، قائد الجيش اللبناني، بصدد تقديم تقرير لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، يؤكد فيه خلو جنوب الليطاني من أي سلاح غير شرعي، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل المنطقة الممتدة بين نهري الليطاني والأولي.

واستطرد موضحاً أن الاحتمالات لا تشير إلى عملية برية إسرائيلية شاملة في الوقت الراهن، نظراً لوجود الجيش اللبناني في مناطق التماس واتفاقيات وقف إطلاق النار، مؤكداً أن العوائق الجوية والظروف المناخية في مناطق مثل جبل الشيخ تجعل التحرك البري باتجاه البقاع أمراً بالغ الصعوبة حالياً.

واختتم تصريحاته بالتوقع بأن يستمر التصعيد عبر غارات نوعية وعمليات محدودة تستهدف مراكز الثقل العسكري للحزب، للضغط عليه في ظل تمسكه بسلاحه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سلاح حزب الله إسرائيل جنوب لبنان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
الموضة

دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
كزبرة مع منير من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
زووم

كزبرة مع منير من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
جهز 9 آلاف جنيه.. الإسكان تُعلن إجراءات استلام شقق الإسكان المتوسط "ڤاليرا
أخبار العقارات

جهز 9 آلاف جنيه.. الإسكان تُعلن إجراءات استلام شقق الإسكان المتوسط "ڤاليرا
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان