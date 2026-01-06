خبير استراتيجي: إسرائيل تصعد لفرض جدول زمني لنزع سلاح حزب الله

قال العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير يرتكز على عدة محاور أساسية، في مقدمتها المزاعم الإسرائيلية حول محاولات حزب الله إعادة ترميم قدراته العسكرية والمالية.

وقال عرب خلال مشاركته في برنامج "منتصف النهار" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن من بين أسباب التصعيد أيضاً إصرار قيادات حزب الله على رفض تسليم السلاح في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، ومطالبتهم ببحث هذا الملف فقط ضمن إطار "استراتيجية دفاعية" داخلية، وهو أمر يرى العميد أن الزمن تجاوزه.

وأضاف أن المحرك الثالث لهذه العمليات هو ممارسة ضغوط قصوى على الدولة اللبنانية لفرض سيادتها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الرسمية، بهدف الوصول إلى تجريد حزب الله من سلاحه شمال الليطاني وفق توقيتات محددة، مع منح المؤسسة العسكرية الصلاحيات والغطاء السياسي اللازم للتنفيذ.

وفيما يخص التحركات الميدانية المقبلة، أشار العميد فواز عرب، إلى أن العماد رودولف هيكل، قائد الجيش اللبناني، بصدد تقديم تقرير لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، يؤكد فيه خلو جنوب الليطاني من أي سلاح غير شرعي، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل المنطقة الممتدة بين نهري الليطاني والأولي.

واستطرد موضحاً أن الاحتمالات لا تشير إلى عملية برية إسرائيلية شاملة في الوقت الراهن، نظراً لوجود الجيش اللبناني في مناطق التماس واتفاقيات وقف إطلاق النار، مؤكداً أن العوائق الجوية والظروف المناخية في مناطق مثل جبل الشيخ تجعل التحرك البري باتجاه البقاع أمراً بالغ الصعوبة حالياً.

واختتم تصريحاته بالتوقع بأن يستمر التصعيد عبر غارات نوعية وعمليات محدودة تستهدف مراكز الثقل العسكري للحزب، للضغط عليه في ظل تمسكه بسلاحه.