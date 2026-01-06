رويترز: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أرض الصومال

قال مسؤول كبير في أرض الصومال إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يزور أرض الصومال في شرق أفريقيا، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس المنطقة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء حسبما نشرت وكالة أنباء رويترز.

وأكد مصدر آخر مطلع وفقا لرويترز، بشأن الزيارة وجود وزير الخارجية الإسرائيلي في أرض الصومال، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت رويترز، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم ترد بعد على سؤال حول ما إذا كان الوزير موجودا في أرض الصومال.

وتأتي الزيارة بعد عشرة أيام من اعتراف إسرائيل رسميا بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد كدولة مستقلة ذات سيادة، وهي خطوة أثارت انتقادات الصومال التي تعارض دوما مسعى أرض الصومال للانفصال.