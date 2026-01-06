إعلان

أمريكا تتراجع عن اتهام رئيس فنزويلا بقيادة "كارتل" لتجارة المخدرات

كتب : مصراوي

12:14 م 06/01/2026

وزارة العدل الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

تراجعت وزارة العدل الأمريكية بهدوء عن اتهامها السابق للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة كارتل مخدرات فعلي يُعرف باسم "كارتل دي لوس سوليس"، وهو اتهام شكّل ركيزة أساسية في موقف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حسبما أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وبحسب لائحة اتهام معدّلة، أوضحت الوزارة أن مصطلح "كارتل دي لوس سوليس" لا يشير إلى منظمة إجرامية قائمة بذاتها، بل إلى "ثقافة من الفساد والمحسوبية" المرتبطة بأموال المخدرات داخل الجيش والحكومة الفنزويلية.

وكانت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكيتان، إلى جانب عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم السيناتور ماركو روبيو، قد تعاملوا في السابق مع المصطلح على أنه اسم لكارتل منظم يقوده مادورو.

ورغم استمرار الادعاء الأمريكي باتهام مادورو بالتورط في تهريب المخدرات، فإن الادعاء لم يعد يصفه بأنه زعيم لكارتل مخدرات فعلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العدل الأمريكية رئيس فنزويلا تجارة المخدرات نيكولاس مادورو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

العالم على موعد مع حدوث ظاهرة اصطفاف الكواكب اليوم.. ماذا تعني؟
علوم

العالم على موعد مع حدوث ظاهرة اصطفاف الكواكب اليوم.. ماذا تعني؟
انخفاض جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

انخفاض جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الثلاثاء
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-1: نصيحة لهذا البرج.. وأموال وحب لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-1: نصيحة لهذا البرج.. وأموال وحب لهؤلاء
بزيادة 300%.. قفزة في سعر الكتكوت بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان
اقتصاد

بزيادة 300%.. قفزة في سعر الكتكوت بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان
عقبة حامل اللقب.. طريق منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

عقبة حامل اللقب.. طريق منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)