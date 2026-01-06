أمريكا تتراجع عن اتهام رئيس فنزويلا بقيادة "كارتل" لتجارة المخدرات

وكالات

تراجعت وزارة العدل الأمريكية بهدوء عن اتهامها السابق للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة كارتل مخدرات فعلي يُعرف باسم "كارتل دي لوس سوليس"، وهو اتهام شكّل ركيزة أساسية في موقف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حسبما أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وبحسب لائحة اتهام معدّلة، أوضحت الوزارة أن مصطلح "كارتل دي لوس سوليس" لا يشير إلى منظمة إجرامية قائمة بذاتها، بل إلى "ثقافة من الفساد والمحسوبية" المرتبطة بأموال المخدرات داخل الجيش والحكومة الفنزويلية.

وكانت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكيتان، إلى جانب عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم السيناتور ماركو روبيو، قد تعاملوا في السابق مع المصطلح على أنه اسم لكارتل منظم يقوده مادورو.

ورغم استمرار الادعاء الأمريكي باتهام مادورو بالتورط في تهريب المخدرات، فإن الادعاء لم يعد يصفه بأنه زعيم لكارتل مخدرات فعلي.