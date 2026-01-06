إعلان

شهيدان و4 مصابين في غارات للاحتلال على خان يونس جنوبي قطاع غزة

كتب : مصراوي

08:35 ص 06/01/2026

غارات للاحتلال

وكالات

استشهد فلسطينيان، وأُصِيب 4 آخرون جراء قصف شنه جيش الاحتلال على مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت مُسيَّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، شمال غربي المدينة.

في خان يونس أيضًا، أظهرت مشاهد قيام قوات الاحتلال بنسف عدد من المنازل شرقي المدينة.

واستهدف قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا المناطق الشرقية الشمالية لقطاع غزة.

وأصبحت التطورات الميدانية المتلاحقة والمتصاعدة على طول الخط الأصفر، بدءًا من مدينة بيت حانون شمالًا، مرورًا بمناطق وسط القطاع، وصولًا إلى مدينتي خان يونس ورفح، جنوبي القطاع.

وتطلق الآليات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة على طول هذا الخط منذ ساعات الصباح الأولى النار باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين.

ويتم بشكل يومي إجلاء مصابين إلى مستشفيات قطاع غزة، إذ إنه منذ العاشر من أكتوبر، أي منذ أن بدأ وقف إطلاق النار، أكثر من 430 شهيدًا وصلت جثامينهم إلى مستشفيات القطاع، بحسب إحصاء لوزارة الصحة في غزة، بالإضافة إلى أكثر من 1100 مصاب سقطوا جراء الخروقات الإسرائيلية المستمرة حتى هذه اللحظة.

واستشهد 4 فلسطينيين وأُصِيب آخرون، مساء أمس الإثنين، جراء قصف طال خيمة تُؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

واستشهد مواطنًا يدعى ناجي سليمان إبراهيم قديح، أمس الإثنين، متأثرًا بإصابته نتيجة قصف سابق للاحتلال استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

كما أُصيب طفل يبلغ من العمر 14 عامًا بجروح وُصِفت بالمتوسطة، إثر استهدافه بطائرة مُسيَّرة من نوع كواد كابتر في محيط دوار بني سهيلا، شرق خان يونس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات عدة في محيط مستشفى الإندونيسي، شمالي القطاع، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين المواطنين والطواقم الطبية، بحسب الغد.

