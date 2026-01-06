إعلان

الجيش الإسرائيلي: استهداف مستودعات للأسلحة ومواقع لـ حزب الله وحماس في لبنان

كتب : مصراوي

08:13 ص 06/01/2026

الجيش الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن سلسلة غارات استهدفت مستودعات للأسلحة ومواقع عسكرية لـ حزب الله وحماس في عدة مناطق داخل لبنان.

أوضح الجيش في بيان، أنه أغار على بنى تحتية عسكرية تعود لحزب الله وحماس في أكثر من منطقة لبنانية، في إطار عملياته الهادفة إلى إحباط أنشطة التنظيمين.

وبين الجيش أن الغارات شملت استهداف عدد من مستودعات الأسلحة والمباني العسكرية، سواء فوق الأرض أو تحتها، والتي كان يستخدمها حزب الله لدفع مخططات إرهابية ولإعادة إعمار قدراته التنظيمية والعسكرية.

وأشار إلى أن الهجمات طالت أيضا مواقع لإنتاج الأسلحة تابعة لحركة حماس في جنوب لبنان، كانت تستخدم لتسليح التنظيم ولدعم مخططات إرهابية موجهة ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل.

وأكد الجيش أن هذه المواقع أقيمت داخل مناطق مدنية، ما يشكل دليلا إضافيا على لجوء المنظمات الإرهابية إلى استخدام سكان لبنان دروعا بشرية لأنشطتها العسكرية والإرهابية، مدعيا أن قبل تنفيذ الغارات، تم اتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى تقليص احتمالات إصابة المدنيين، وشملت توجيه إنذارات مسبقة للسكان في المناطق المستهدفة.

وشدد الجيش على أن نشاط التنظيمات الإرهابية في هذه المواقع يعد خرقا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان، ويشكل تهديدا مباشرا لأمن دولة إسرائيل، مؤكدا أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يطال الدولة ومواطنيها، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الاسرائيلي حزب الله اغتيال شخص من حزب الله حماس لبنان استهداف مواقع لحزب الله وحماس استهداف مواقع لحزب الله وحماس في لبنان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
بيت هيجسيث: 200 من عناصر القوات الأمريكية دخلوا للقبض على مادورو وزوجته
شئون عربية و دولية

بيت هيجسيث: 200 من عناصر القوات الأمريكية دخلوا للقبض على مادورو وزوجته
البنجر أم البطاطس: أيهما أفضل للمعدة وضغط الدم
نصائح طبية

البنجر أم البطاطس: أيهما أفضل للمعدة وضغط الدم
تركي آل الشيخ يكشف عن طرح تذاكر إضافية لحدث "WWE Smackdown" في موسم الرياض
زووم

تركي آل الشيخ يكشف عن طرح تذاكر إضافية لحدث "WWE Smackdown" في موسم الرياض
موقف إنساني من ياسر إبراهيم بعد حصوله على أفضل لاعب في مباراة مصر وبنين
رياضة عربية وعالمية

موقف إنساني من ياسر إبراهيم بعد حصوله على أفضل لاعب في مباراة مصر وبنين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026