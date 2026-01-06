

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن سلسلة غارات استهدفت مستودعات للأسلحة ومواقع عسكرية لـ حزب الله وحماس في عدة مناطق داخل لبنان.

أوضح الجيش في بيان، أنه أغار على بنى تحتية عسكرية تعود لحزب الله وحماس في أكثر من منطقة لبنانية، في إطار عملياته الهادفة إلى إحباط أنشطة التنظيمين.

وبين الجيش أن الغارات شملت استهداف عدد من مستودعات الأسلحة والمباني العسكرية، سواء فوق الأرض أو تحتها، والتي كان يستخدمها حزب الله لدفع مخططات إرهابية ولإعادة إعمار قدراته التنظيمية والعسكرية.

وأشار إلى أن الهجمات طالت أيضا مواقع لإنتاج الأسلحة تابعة لحركة حماس في جنوب لبنان، كانت تستخدم لتسليح التنظيم ولدعم مخططات إرهابية موجهة ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل.

وأكد الجيش أن هذه المواقع أقيمت داخل مناطق مدنية، ما يشكل دليلا إضافيا على لجوء المنظمات الإرهابية إلى استخدام سكان لبنان دروعا بشرية لأنشطتها العسكرية والإرهابية، مدعيا أن قبل تنفيذ الغارات، تم اتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى تقليص احتمالات إصابة المدنيين، وشملت توجيه إنذارات مسبقة للسكان في المناطق المستهدفة.

وشدد الجيش على أن نشاط التنظيمات الإرهابية في هذه المواقع يعد خرقا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان، ويشكل تهديدا مباشرا لأمن دولة إسرائيل، مؤكدا أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يطال الدولة ومواطنيها، وفقا لروسيا اليوم.