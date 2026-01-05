إعلان

الجلسة الأولى انتهت.. متى يستأنف القضاء الأمريكي محاكمة مادورو وزوجته؟

كتب : مصراوي

10:24 م 05/01/2026

نيكولاس مادورو وزوجته

كتب-عبدالله محمود:

انتهت منذ قليل أولى جلسات محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، على خلفية التهم الموجهة إليهما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي قامت باعتقالهما إثر عملية عسكرية شنتها القوات الأمريكية على الأراضي الفنزويلية.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، من المقرر أن يمثل مادورو أمام المحكمة في جلسة تعقد بتاريخ 17 مارس المقبل.


وخلال الجلسة نفي نيكولاس مادورو جميع التهم الموجه إليه، قائلاً للقاضي: "أنا بريء. أنا لست مذنباً. أنا رجل محترم، رئيس بلدي".

وأكد مادورو خلال السماح له بالحديث، أنه لا يعترف بصحة ما ورد في لائحة الاتهام، قائلا إنا رئيسا لفنزويلا ما جرى بحقي يمثل، اختطافًا".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن الرئيس الفنزويلي تحدث خلال الجلسة باللغة الإسبانية، مع الاستعانة بمترجم فوري، فيما تابع فريق الدفاع تفاصيل الإجراءات عن قرب.

ومن جانبها، دفعت زوجة الرئيس الفنزويلي، ببراءتها من التهم المتعلقة بتهريب الكوكايين، مؤكدة عدم تورطها في أي أنشطة غير قانونية.


وخلال الجلسة، قالت فلوريس أمام المحكمة: "أنا السيدة الأولى لجمهورية فنزويلا".

وعند مطالبتها بالإدلاء بإفادتها بشأن التهم المنسوبة إليها، أكدت أنها "غير مذنبة وبريئة تمامًا".


وأكد محامي زوجة الرئيس الفنزويلي، مارك دونيلي، أن موكلته تعرضت لإصابات بالغة أثناء اختطافها من قبل القوات الأمريكية أثناء عملية الولايات المتحدة في فنزويلا.

وكانت السلطات الأمريكية نقلت، صباح اليوم الاثنين، الرئيس الفنزويلي وزوجته عبر طائرة مروحية من مقر احتجازهما إلى مقر المحكمة الفدرالية في نيويورك، للمثول أمامها.

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا سيليا فلوريس الولايات المتحدة القوات الأمريكية

