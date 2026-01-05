إعلان

وفد قيادي من حركة حماس يصل إلى القاهرة لمناقشة فتح معبر رفح

كتب : مصراوي

02:40 م 05/01/2026

حركة حماس

وكالات

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن وفدًا قياديًا من حركة حماس سيصل إلى القاهرة لمناقشة إعادة فتح معبر رفح.

وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"قدس برس" أن الوفد سيصل إلى العاصمة المصرية خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث عدد من الملفات المتعلقة بقطاع غزة، وفي مقدمتها ترتيبات المرحلة الثانية من المفاوضات.

وبحسب المصادر، فإن الوفد، الذي يترأسه رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، سيعقد مباحثات مع الوسيط المصري تتناول إعادة فتح معبر رفح البري في الاتجاهين، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، إضافة إلى مناقشة إقرار لجنة الإسناد المجتمعي لتولي مهامها الإدارية في غزة.

وتوقعت المصادر أن تبدأ وفود الفصائل الفلسطينية الأخرى بالوصول إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة للمشاركة في الحوار الفلسطيني–المصري حول هذه الملفات، مشيرة إلى أن النقاشات ستشمل أيضًا بحث آليات تحديد موعد بدء المرحلة الثانية من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.

حركة حماس القاهرة فتح معبر رفح

