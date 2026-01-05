رئيس كولومبيا يهدد بحمل السلاح: شعبي يدعمني ضد أي اعتقال أمريكي

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إنه مستعد لحمل السلاح من أجل "الدفاع عن الوطن". كما أعرب عن ثقته بأن الشعب سيدافع عنه في حال حاولت الولايات المتحدة اعتقاله كما فعلت مع مادورو، قائلاً: "إذا اعتقلوا رئيسًا يحبه ويحترمه جزء كبير من شعبي، فسوف يطلقون العنان".

ورد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهمه بتجارة المخدرات، محذرًا الولايات المتحدة من أي عمل عسكري ضد بلاده.

وحذر بيترو من أن قصف كولومبيا أو استهدافه شخصيًا سيؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين وإشعال الفوضى، داعيًا إلى احترام أمريكا اللاتينية، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام محلية كولومبية.

وقال بيترو: "السلطة القضائية في كولومبيا لا تتبع لي؛ فهي مستقلة عني، ومعظمها تحت إدارة المعارضة. إذا أردتم معرفة من هم أفراد المافيا وتجارة الكوكايين، انظروا إلى ملفات القضاء الكولومبي".

وأضاف: "لهذا أرفض بشدة حديث ترامب دون معرفة؛ اسمي غير موجود في ملفات القضاء المتعلقة بتجارة المخدرات خلال الخمسين عامًا الماضية، لا من الماضي ولا من الحاضر. توقف عن تشويهي يا سيد ترامب، هذا ليس الأسلوب الصحيح لتهديد رئيس كولومبي نشأ من الكفاح المسلح ومن ثم من نضال شعب كولومبيا من أجل السلام".

وأشار بيترو أيضًا إلى أن أمريكا اللاتينية ليست مجرد وكر للمجرمين، قائلاً: "احترمونا واقرأوا تاريخنا الذي يمتد إلى 30 ألف سنة عبر الأمريكتين. لا تروا تجار مخدرات حيث يوجد فقط مقاتلون حقيقيون من أجل الديمقراطية والحرية".

وحذر الرئيس الكولومبي الولايات المتحدة من أي قصف، مضيفًا: "إذا قمتم بقصف أي من هذه الجماعات دون معلومات استخباراتية كافية، ستقتلون العديد من الأطفال. وإذا قصفتم الفلاحين، سيعود آلاف المقاتلين إلى الجبال. وإذا اعتقلتم الرئيس الذي يحظى بالاحترام من قبل جزء كبير من شعبي، فستفجرون غضب الشعب".

في المقابل، قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية: "كولومبيا مريضة أيضًا. تحكمها شخصية مريضة تحب إنتاج الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة"، وأضاف: "ولن يستمر طويلًا في ذلك". وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني تنفيذ عملية أمريكية لاستهداف بيترو، أجاب ترامب: "يبدو جيدًا بالنسبة لي".

كما هدد ترامب المكسيك، زاعمًا أن رئيسة المكسيك كلوديا شاينباوم خائفة، وذكر أن كوبا "جاهزة للسقوط"، مضيفًا أن "العديد من الكوبيين قُتلوا" خلال العملية الأمريكية للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.