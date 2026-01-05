إعلان

ماكرون: فرنسا لا تدعم ولا توافق على طريقة اعتقال مادورو

كتب : مصراوي

01:16 م 05/01/2026

إيمانويل ماكرون

كشفت فرنسا موقفها من الطريقة التي أزاحت بها الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين خلال اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي، إن فرنسا لا تدعم ولا توافق على الأسلوب الذي استخدمته الولايات المتحدة للقبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ونقله إلى أراضيها.

وأضاف ماكرون، إن فرنسا تعتبر مادورو ديكتاتور ورحيله خبر سار للفنزويليين.

وكان الرئيس ماكرون تعرض لانتقادات ولا سيما من أوساط اليسار الفرنسي، والتي أخذت عليه عدم تنديده بأسلوب واشنطن في تنفيذ العملية العسكرية ضد مادورو.

وفي السياق ذاته قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية الإثنين، إن باريس تعلن عدم موافقتها على طريقة إزاحة مادورو عن الحكم في فنزويلا، وفقًا لما نشرته وكالة فرانس برس.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده "هي من يقود" الأمور في فنزويلا عقب القبض على رئيسها نيكولاس مادورو، موضحا أنه يتعامل مع القيادة الموقتة الجديدة في كراكاس، وممتنعا عن تسمية الجهة التي يعتبرها مسؤولة رسميا، قبل أن يوضح أن واشنطن تقود فعليا مجريات الأوضاع هناك.

وشكلت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز لجنة للإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين اختطفتهما القوات الخاصة الأميركية من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ونقلا إلى نيويورك.

وأوضح وزير الإعلام الفنزويلي فريدي نانييز اليوم الاثنين أنه جرى تشكيل لجنة "رفيعة المستوى"، سيكون عضوا فيها، ويترأسها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، مع عضوية وزير الخارجية إيفان خيل.

وأودع الرئيس الفنزويلي، الذي تتهمه الولايات المتحدة بتهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والإرهاب، في سجن بنيويورك، ومن المقرر أن يمثل أمام قاض في المدينة اليوم الاثنين.

