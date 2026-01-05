إعلان

وزير خارجية إيران يدعو إلى إطلاق سراح مادورو

كتب : مصراوي

11:10 ص 05/01/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية في إيران

طهران- (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "علاقتنا مع فنزويلا قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وستستمر على هذا الأساس في المستقبل."

ودعا إلى إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار بقائي إلى أن فشل الأمين العام للأمم المتحدة في "الاستجابة بالشكل المناسب من شأنه أن يجر المجتمع الدولي بأسره إلى تداعيات خطيرة."

وقال بقائي إن الموظفين في السفارة الإيرانية في فنزويلا بصحة جيدة، ولم ترد أي تقارير عن مشاكل بخصوص "العدد القليل" من المواطنين الإيرانيين هناك.

