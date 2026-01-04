وكالات

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، نقلًا عن السفارة الأمريكية في اليمن، أن مسؤولي السفارة تلقوا تقارير عن قرارات بإغلاق وإلغاء وتحويل مسار رحلات جوية تجارية من وإلى جزيرة سقطرى.

وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، يوم السبت، سيطرتها الكاملة على محافظة حضرموت شرق اليمن.

ودخلت قوات "درع الوطن"، اليوم الأحد، إلى مدينة المكلا ومطار الريان ومناطق الساحل، فيما أعلنت بدء استلام الأسلحة الثقيلة من أغلب قوات المجلس الانتقالي في المهرة.

وأكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، اليوم الأحد، دخول قوات "درع الوطن" إلى المكلا ومطار الريان، مشيرًا إلى التعامل مع جيوب مقاومة والقضاء عليها في محور مطار الريان.

وطالب الخنبشي في وقت سابق قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" بالخروج من مطار الريان بالمكلا.