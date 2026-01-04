إعلان

مقيدًا بالكلبشات وكاب أسود.. أول صور لرئيس فنزويلا لحظة وصوله مكتب المخدرات في نيويورك

كتب : مصراوي

04:30 ص 04/01/2026 تعديل في 04:54 ص
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    صور لرئيس فنزويلا لحظة وصوله مكتب محاربة المخدرات
  • عرض 3 صورة
    صور لرئيس فنزويلا لحظة وصوله مكتب محاربة المخدرات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

وثقة مجموعة من الصور لحظة وصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى مكتب محاربة المخدرات في نيويورك، وسط حراسة مشددة.

كما وضحت صورة جلوس الرئيس الفنزويلي على إحدى المقاعد في انتظار القرارات أو عرضة على محارية المخدرات في نيويورك، بحسب روسيا اليوم.

وأمرت المحكمة العليا في فنزويلا، اليوم الأحد، نائبة الرئيس بتولي صلاحيات مادورو مؤقتا، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وكشف مسؤول بوزارة العدل الأمريكية، اليوم الأحد، عن مصير رئيس فنزويلا المعتقل، نيكولاس مادورو، الذي وصل وزوجته إلى نيويورك، بعد اعتقاله من كاراكاس، يوم السبت، على يد قوات أمريكية.

قال المسؤول، إن من المتوقع أن يمثل مادورو أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، غدًا الإثنين.

ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين، أن الاتهامات التي سيواجهها مادورو من المتوقع أن تتعلق بالمخدرات والأسلحة.

بينما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن موكبًا يقل مادورو وصل إلى مكاتب إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك.

وأفادت "إن بي سي نيوز" نقلًا عن مصادر، أنه سيتم نقل مادورو إلى مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين بنيويورك.

ذكرت وسائل إعلام، أن طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هبطت في الولايات المتحدة، يوم السبت، إذ وصل إلى شمال نيويورك بعد القبض عليه في عملية أمريكية تمت خلال الليل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صور لرئيس فنزويلا لحظة وصوله مكتب محاربة المخدرات وصول رئيس فنزويلا مكتب محارية المخدرات مادورو رئيس فنزويلا فنزويلا هجوم أمريكي على فنزويلا الهجمات الأمريكية على فنزويلا اعتقال رئيس فنزويلا إدارة فنزويلا تفاصيل عملية اختطاف رئيس فنزويلا خطف رئيس فنزويلا خطف رئيس فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

احتياطاتها تكفي 362 سنة.. وزير البترول الأسبق: نفط فنزويلا الضخم وراء الضربة الأمريكية