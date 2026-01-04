من سليماني إلى مادورو.. 3 يناير يوم مشؤوم لأعداء أمريكا



وكالات

وثقة مجموعة من الصور لحظة وصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى مكتب محاربة المخدرات في نيويورك، وسط حراسة مشددة.

كما وضحت صورة جلوس الرئيس الفنزويلي على إحدى المقاعد في انتظار القرارات أو عرضة على محارية المخدرات في نيويورك، بحسب روسيا اليوم.

وأمرت المحكمة العليا في فنزويلا، اليوم الأحد، نائبة الرئيس بتولي صلاحيات مادورو مؤقتا، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وكشف مسؤول بوزارة العدل الأمريكية، اليوم الأحد، عن مصير رئيس فنزويلا المعتقل، نيكولاس مادورو، الذي وصل وزوجته إلى نيويورك، بعد اعتقاله من كاراكاس، يوم السبت، على يد قوات أمريكية.

قال المسؤول، إن من المتوقع أن يمثل مادورو أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، غدًا الإثنين.

ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين، أن الاتهامات التي سيواجهها مادورو من المتوقع أن تتعلق بالمخدرات والأسلحة.

بينما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن موكبًا يقل مادورو وصل إلى مكاتب إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك.

وأفادت "إن بي سي نيوز" نقلًا عن مصادر، أنه سيتم نقل مادورو إلى مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين بنيويورك.

ذكرت وسائل إعلام، أن طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هبطت في الولايات المتحدة، يوم السبت، إذ وصل إلى شمال نيويورك بعد القبض عليه في عملية أمريكية تمت خلال الليل.