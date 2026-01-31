فنزويلا تعلن عن مشروع قانون قد يؤدي إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين

(أ ب)

أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز يوم الجمعة، عن مشروع قانون قد يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء، ومن بينهم زعماء المعارضة وصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان والذين قد تم اعتقالهم لأسباب سياسية.

وطلبت المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة منذ فترة طويلة هذا الإجراء. وهذا هو أحدث تنازل تقدمه رودريجيز منذ توليها السلطة في البلاد يوم 31 يناير بعد الاعتقال الجريء للرئيس آنذاك نيكولاس مادورو في هجوم عسكري أمريكي في العاصمة الفنزويلية كراكاس.

وقالت رودريجيز لجمع من القضاة وغيرهم، إن الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم ستنظر في مشروع القانون بشكل عاجل.

وأضافت خلال الفعالية التي بثها التلفزيون "آمل أن يؤدي هذا القانون إلى التئام الجروح التي خلفتها المواجهة السياسية".