بعد اختطافه.. ميليشيا موالية لإسرائيل تسلم قائد المقاتلين العالقين في رفح لجيش الاحتلال

كتب-عبدالله محمود:

11:47 م 30/01/2026 تعديل في 31/01/2026

أدهم العُكر

أفادت القناة 12 العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل قائد المقاتلين العالقين في رفح بقطاع غزة، "أدهم العُكر" المعروف بلقب أبو بكر، وهو أحد القادة الميدانيين في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وصباح اليوم الجمعة، نشرت صفحة الميليشيا الموالية لإسرائيل على منصتها بالفيسبوك، مقطع فيديو يظهر "العكر"، حيث بدا في حالة إنسانية صعبة وعليه علامات إرهاق شديد بسبب تجويعه.

وأظهر المقطع كذلك غسان الدهيني، الذي يتزعم إحدى المجموعة المسلحة الموالية للاحتلال الإسرائيلي، وهو يتعامل مع العُكر بطريقة مهينة.

وعقب نشر الفيديو، أدان التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، بأشد العبارات جريمة اختطاف الشيخ أدهم العكر أبو بكر، محملا المسؤولية للمدعو غسان الدهيني ومجموعته، واصفا الحادثة بأنها سلوك إجرامي همجي يتنافى مع القيم الوطنية والأعراف الاجتماعية الفلسطينية.

وأكد التجمع، في بيان اليوم الجمعة، أن ما وصفه بالجرائم المتلاحقة التي ترتكبها مجموعة الدهيني بحق أبناء الشعب الفلسطيني تعكس حالة من الإفلاس الأمني والأخلاقي، وتكشف حجم الرعب الذي يعيشه القائمون عليها بعد انكشاف علاقاتهم المشبوهة ومحاولاتهم المتواصلة لترويع المواطنين وابتزازهم.

وأشار البيان إلى أن تجاوزات هذه المجموعات لم تعد مقتصرة على استهداف شخصيات وطنية أو مقاومة، بل امتدت لتطال أفرادا كانوا في صفوفها سابقا، قبل أن ينشق عدد منهم ويعود إلى محيطه الاجتماعي عقب اكتشاف ما وصفه البيان بحجم الانحراف والفساد والجرائم الأخلاقية والأمنية التي تمارسها تلك الجهات.

وشدد التجمع على أن هذه الأفعال لا تمت بصلة إلى تاريخ الشعب الفلسطيني أو قيمه، مؤكدا أن المجتمع الفلسطيني لم يمنح يوما مكانة أو شرعية لمن وصفهم البيان بأشباه الخارجين عن الصف الوطني، وأن هذه الممارسات مرفوضة وتحظى بإدانة شعبية واسعة.

قائد المقاتلين أدهم العكر ميليشيا موالية لإسرائيل اختطاف أدهم العكر من غزة تسليم أدهم العكر لجيش الاحتلال أدهم العكر كتائبب القسام

