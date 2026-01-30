أفادت القناة 12 العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل قائد المقاتلين العالقين في رفح بقطاع غزة، "أدهم العُكر" المعروف بلقب أبو بكر، وهو أحد القادة الميدانيين في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وصباح اليوم الجمعة، نشرت صفحة الميليشيا الموالية لإسرائيل على منصتها بالفيسبوك، مقطع فيديو يظهر "العكر"، حيث بدا في حالة إنسانية صعبة وعليه علامات إرهاق شديد بسبب تجويعه.

وأظهر المقطع كذلك غسان الدهيني، الذي يتزعم إحدى المجموعة المسلحة الموالية للاحتلال الإسرائيلي، وهو يتعامل مع العُكر بطريقة مهينة.

وعقب نشر الفيديو، أدان التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، بأشد العبارات جريمة اختطاف الشيخ أدهم العكر أبو بكر، محملا المسؤولية للمدعو غسان الدهيني ومجموعته، واصفا الحادثة بأنها سلوك إجرامي همجي يتنافى مع القيم الوطنية والأعراف الاجتماعية الفلسطينية.

وأكد التجمع، في بيان اليوم الجمعة، أن ما وصفه بالجرائم المتلاحقة التي ترتكبها مجموعة الدهيني بحق أبناء الشعب الفلسطيني تعكس حالة من الإفلاس الأمني والأخلاقي، وتكشف حجم الرعب الذي يعيشه القائمون عليها بعد انكشاف علاقاتهم المشبوهة ومحاولاتهم المتواصلة لترويع المواطنين وابتزازهم.

وأشار البيان إلى أن تجاوزات هذه المجموعات لم تعد مقتصرة على استهداف شخصيات وطنية أو مقاومة، بل امتدت لتطال أفرادا كانوا في صفوفها سابقا، قبل أن ينشق عدد منهم ويعود إلى محيطه الاجتماعي عقب اكتشاف ما وصفه البيان بحجم الانحراف والفساد والجرائم الأخلاقية والأمنية التي تمارسها تلك الجهات.

وشدد التجمع على أن هذه الأفعال لا تمت بصلة إلى تاريخ الشعب الفلسطيني أو قيمه، مؤكدا أن المجتمع الفلسطيني لم يمنح يوما مكانة أو شرعية لمن وصفهم البيان بأشباه الخارجين عن الصف الوطني، وأن هذه الممارسات مرفوضة وتحظى بإدانة شعبية واسعة.