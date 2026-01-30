إعلان

12 دولة تلفت إلى خطر وقوع حادث نووي في أوكرانيا خلال جلسة خاصة للوكالة الدولية

كتب : مصراوي

05:01 م 30/01/2026 تعديل في 05:03 م

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

(د ب أ)

لفتت 12 دولة إلى تصاعد خطرة وقوع حادث نووي في أوكرانيا، وذلك خلال جلسة خاصة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم الجمعة.

وقالت هذه الدول في إعلان مشترك إن الهجمات الروسية اليومية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لم تعرض الملايين من الأوكرانيين لبرد الشتاء فحسب، "ولكن أيضا تؤثر بشكل سلبي على السلامة النووية في أوكرانيا وتجعل احتمال وقوع حادث نووي على وشك أن يصبح حقيقة".

وجاء في الإعلان أنه يتردد أن الهجمات على المحطات الفرعية وزيادة الأضرار التي تلحق بشبكة الكهرباء، تعرض السلامة النووية للخطر.

وأشارت الـ12 دولة إلى أن الإمدادات الموثوقة للطاقة ضرورية من أجل التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية.

ولا تشمل هذه الدول الولايات المتحدة.

ودعت المجموعة إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وهذه الدول هي، بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال ورومانيا والمملكة المتحدة.

ورغم أن محطات الطاقة النووية تنتج الطاقة، يتم استخدام الكهرباء الخارجية لتبريد المواد المشعة في المنشآت.

وفي حالات الطوارئ، يتم استخدام مولدات الطاقة، وحال فشل أنظمة التبريد، هناك خطر حدوث انصهار، وهذا أسوأ سيناريو ممكن أن يحدث.

أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيينا حادث نووي

