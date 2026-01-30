

مصراوي

أعلنت جنوب أفريقيا، يوم الجمعة، نائب السفير الإسرائيلي شخصًا غير مرغوب فيه، وأمرته بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، إنها قررت طرد أرييل سيدمان، القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية، بسبب منشورات رسمية متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي صادرة عن جهات إسرائيلية أساءت إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وأضافت الوزارة، أن هناك فشلًا متعمدًا في إبلاغ جنوب أفريقيا بزيارات لمسؤولين إسرائيليين، ووصفت ذلك بأنه انتهاكات غير مقبولة للأعراف والممارسات الدبلوماسية.

ويُعد سيدمان أرفع مسؤول دبلوماسي إسرائيلي في جنوب أفريقيا، بعد أن استدعت إسرائيل سفيرها من البلاد في عام 2023.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل متوترة بشدة بالفعل، لا سيما بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا — المعروفة بدعمها الطويل للشعب الفلسطيني — إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وذلك في قضية رفعتها أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة.