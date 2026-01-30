الخطوط الجوية الإثيوبية تلغي رحلات إلى تيجراي وسط مخاوف من تجدد القتال

أديس أبابا- (أ ب)

ألغت شركة الطيران الوطنية الإثيوبية رحلاتها من وإلى إقليم تيجراي المضطرب شمالي البلاد، في ظل تزايد المخاوف من تجدد القتال بين القوات الفيدرالية والقوات الإقليمية.

ولليوم الثاني على التوالي، لم تسير الخطوط الجوية الإثيوبية رحلات إلى تيجراي اليوم الجمعة، حيث تلقى المسافرون رسائل تشير إلى "ظروف طارئة غير مخطط لها".

ولم تصدر الشركة أي بيان رسمي بهذا الشأن، كما لم تعلق السلطات الإثيوبية على الأمر.

وقال مسؤول رفيع في جهاز الأمن لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إن تعليق الرحلات الجوية إلى تيجراي "مرتبط باندلاع صراع جديد بين القوات الفيدرالية والقوات الإقليمية".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث للصحفيين، أن "الطائرات المسيرة تحلق في الأجواء، وهناك تحركات عسكرية غربي تيجراي وجنوبها".