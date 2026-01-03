قال نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى أحمد النعمان، إنه يستغرب حديث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، عن حوار وتوافقات بعد خروجه عن الشرعية.

وأضاف نائب وزير الخارجية اليمني، في تصريحات لقناة الجزيرة، الجمعة، أنه لا يعلم إن كان الزبيدي حصل على تفويض من كل الجنوبيين ليقدم على هذا الإعلان.

وأشار نائب وزير الخارجية اليمني، إلى أن خطوة الإمارات بسحب كل قواتها متأخرة جدا، مؤكدًا القوات الإماراتية لم يكن عددها كبيرا لكن تأثيرها على الزبيدي كان شديدا.

وأوضح النعمان، أن الاتصالات مع الجانب الأمريكي تظهر أنه ليس معنيا إلا بقضية الحوثيين، قائلا: "أن الجانب الأمريكي يريد فقط ضمان ألا يقدم الحوثيون على مهاجمة إسرائيل".

وذكر النعمان أن التنسيق مع السعودية في أعلى مستوياته والرياض تقف إلى جانب الشرعية الدستورية.

ولفت نائب وزير الخارجية اليمني، إلى أن حضرموت والمهرة كانتا هادئتين ولا تشكلان قلقا للسعودية وعمان.

وأكد أنه لا حوار قبل إعلان الزبيدي خروج كل مليشياته من جميع المناطق التي دخلتها.