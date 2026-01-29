وكالات

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع حكومته المنعقد اليوم الخميس داخل البيت الأبيض، بعد حوالي ساعة و20 دقيقة، دون دعوة المسؤولين الذين واجهوا ردود فعل عنيفة أو تدقيقاً في الأيام الأخيرة لإلقاء كلمات، بمن فيهم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، والمدعية العامة بام بوندي، ووزير النقل شون دافي، ووزيرة العمل لوري تشافيز ديريمر.

الرئيس ترامب يختتم اجتماعه العاشر لمجلس الوزراء سريعًا دون استقبال أسئلة من الصحافة أو جعل الوزراء يتحدثون



ترامب : "أفضّل هذا على ثلاث ساعات، جي دي، هل تودّ قول شيء؟ فهو، في نهاية المطاف، نائب الرئيس



نائب الرئيس فانس: "لا بأس يا سيدي، أنا هنا من أجل القهوة المجانية". pic.twitter.com/Y0Qnn8GWP7 — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) January 29, 2026

وبحسب شبكة "سي أن أن"، لم يتصل ترامب أيضاً بوزير الخارجية ماركو روبيو، ولم يرد على أسئلة الصحافة.

وقال ترامب أثناء الاجتماع إنه يأمل في عدم حدوث إغلاق حكومي آخر داخل الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه يعمل على تفادي ذلك.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة تغلبت على ما وصفه بكابوس التضخم الذي حدث خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مؤكدًا أنه حقق نموًا اقتصاديًا هائلًا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الاقتصاد كان سينهار في حال فوز الديمقراطيين في الانتخابات، وربما لم تكن البلاد موجودة من الأساس.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه سيعلن اسم الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.