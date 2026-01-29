إعلان

ترامب يختتم اجتماع مجلس وزرائه دون تصريحات للصحافة أو كلمات للوزراء.. فيديو

كتب : مصراوي

11:32 م 29/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع حكومته المنعقد اليوم الخميس داخل البيت الأبيض، بعد حوالي ساعة و20 دقيقة، دون دعوة المسؤولين الذين واجهوا ردود فعل عنيفة أو تدقيقاً في الأيام الأخيرة لإلقاء كلمات، بمن فيهم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، والمدعية العامة بام بوندي، ووزير النقل شون دافي، ووزيرة العمل لوري تشافيز ديريمر.

وبحسب شبكة "سي أن أن"، لم يتصل ترامب أيضاً بوزير الخارجية ماركو روبيو، ولم يرد على أسئلة الصحافة.

وقال ترامب أثناء الاجتماع إنه يأمل في عدم حدوث إغلاق حكومي آخر داخل الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه يعمل على تفادي ذلك.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة تغلبت على ما وصفه بكابوس التضخم الذي حدث خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مؤكدًا أنه حقق نموًا اقتصاديًا هائلًا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الاقتصاد كان سينهار في حال فوز الديمقراطيين في الانتخابات، وربما لم تكن البلاد موجودة من الأساس.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه سيعلن اسم الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

الرئيس الأمريكي ترامب وزيرة الأمن الداخلي البيت الأبيض ترامب يختتم اجتماع مجلس وزرائه

