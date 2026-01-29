رد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، على سخرية الرئيس الأمريكي من دور قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان، مذكّرا واشنطن بخسائر بلاده هناك.

وقال ميرتس في كلمته أمام البرلمان الألماني "البوندستاج" "فقدنا 59 من جنودنا في أفغانستان، ولن نقبل السخرية من هذه الجهود التي استفاد منها الجانب الأمريكي أيضا".

وربط ميترس تصريحاته برفضه القاطع لأي استعلاء سياسي، مشددا على أن ألمانيا وأوروبا لن تقبلا أن تسخر واشنطن من جهودهما عبر العالم.

وقبل نحو أسبوع، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور حلف الناتو خلال الحرب التي استمرت 20 عاما، معتبرا أن أمريكا لم تكن بحاجة إليهم في أفغانستان.

وخلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب: "قوات الناتو بقيت على مسافة من خطوط المواجهة في أفغانستان أثناء التدخل الذي قادته قواتنا في أفغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر 2001".