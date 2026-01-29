قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن الحرس الثوري الإيراني يرتكب مجازر وحشية بحق الشعب الإيراني.

وجدد ساعر، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، دعوته إلى دول الاتحاد الأوروبي بشأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موافقة على إدراج الحرس الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر في الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، إن فرنسا غيرت موقفها وتؤيد الآن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، ردا على ما وصفه بـ "القمع الدموي" للاحتجاجات في إيران.

وأوضح تاياني، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أنه سيقترح هذه الخطوة "بالتنسيق مع شركاء آخرين" خلال اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس المقبل، مشددا على أن "الخسائر التي تكبدها المدنيون خلال الاحتجاجات تتطلب ردا واضحا".

وطالب وزير الخارجية الإيطالي، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات فردية على المسؤولين عن عمليات القمع، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف أوروبي حازم تجاه التطورات الأخيرة في إيران.