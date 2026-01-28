فيديو متداول| معتمرون أتراك يحرمون من المسجد الأقصى قبل توجههم إلى مكة

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من المعتمرين الأتراك بدء الإحرام من المسجد الأقصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل توجههم إلى مكة.

ونشرت وسائل إعلام تركية بما في ذلك "يني شفق" و"TRT عربي"، المقطع مع تعليق: "فيديو يُظهر مجموعة من المعتمرين الأتراك وهم يُحرمون بدءا من المسجد الأقصى في القدس وصولا إلى المسجد الحرام في الديار المقدسة، وذلك للفت الانتباه إلى ما يعانيه المسجد الأقصى وفلسطين".

فيديو يُظهر مجموعة من المعتمرين الأتراك وهم يُحرمون بدءًا من المسجد الأقصى في القدس وصولًا إلى المسجد الحرام في الديار المقدسة، وذلك للفت الانتباه إلى ما يعانيه المسجد الأقصى وفلسطين. pic.twitter.com/NIWnM3m2Af — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) January 28, 2026

وكانت شركة " festigotur" التركية للسياحة، هي أول من شنر الفيديو على حسباها بمنصة "إنستجرام"، مع تعليق تضمن حديثا شريفا يقول: "من أهلّ بحج أو عمرة من المسجد الأقصى، غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وله الجنة واجبة".

وتابعت الشركة في منشورها: "على أمل الظفر بسر هذا الحديث الشريف، أحرمنا من المسجد الأقصى مع مجموعتنا، وانطلقنا في طريقنا إلى مكة المكرمة".

وأضافت: "من هنا نداؤنا إلى كل تركيا: نتمنى ونرجو أن يجمع كل من يستطيع ماديا وبدنيا زيارته للعمرة مع القدس الشريف".

وأوضحت: "لو أن 1% فقط من المسلمين الذين يذهبون إلى مكة في يوم واحد، جاؤوا إلى القدس خلال عام واحد، لأصبح المسجد الأقصى أكثر حرية بكثير. لا تتركوا القدس ومسجِد الأقصى وحدهما".