إعلان

فيديو متداول| معتمرون أتراك يحرمون من المسجد الأقصى قبل توجههم إلى مكة

كتب : محمود الطوخي

09:10 م 28/01/2026 تعديل في 09:20 م

معتمرون أتراك يحرمون من المسجد الأقصى قبل توجههم إ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من المعتمرين الأتراك بدء الإحرام من المسجد الأقصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل توجههم إلى مكة.

ونشرت وسائل إعلام تركية بما في ذلك "يني شفق" و"TRT عربي"، المقطع مع تعليق: "فيديو يُظهر مجموعة من المعتمرين الأتراك وهم يُحرمون بدءا من المسجد الأقصى في القدس وصولا إلى المسجد الحرام في الديار المقدسة، وذلك للفت الانتباه إلى ما يعانيه المسجد الأقصى وفلسطين".

وكانت شركة " festigotur" التركية للسياحة، هي أول من شنر الفيديو على حسباها بمنصة "إنستجرام"، مع تعليق تضمن حديثا شريفا يقول: "من أهلّ بحج أو عمرة من المسجد الأقصى، غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وله الجنة واجبة".

وتابعت الشركة في منشورها: "على أمل الظفر بسر هذا الحديث الشريف، أحرمنا من المسجد الأقصى مع مجموعتنا، وانطلقنا في طريقنا إلى مكة المكرمة".

وأضافت: "من هنا نداؤنا إلى كل تركيا: نتمنى ونرجو أن يجمع كل من يستطيع ماديا وبدنيا زيارته للعمرة مع القدس الشريف".

وأوضحت: "لو أن 1% فقط من المسلمين الذين يذهبون إلى مكة في يوم واحد، جاؤوا إلى القدس خلال عام واحد، لأصبح المسجد الأقصى أكثر حرية بكثير. لا تتركوا القدس ومسجِد الأقصى وحدهما".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معتمرون أتراك يحرمون من المسجد الأقصى بدء الإحرام من المسجد الأقصى تركيا مجموعة من المعتمرين الأتراك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
زووم

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
زووم

ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
حوادث وقضايا

مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
رياضة محلية

"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
إيران: لا نرغب في الحرب ولكن ردنا على أي عمل عسكري سيكون حازما
شئون عربية و دولية

إيران: لا نرغب في الحرب ولكن ردنا على أي عمل عسكري سيكون حازما

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون