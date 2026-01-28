كتب-عبدالله محمود:

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تريد أن نصل إلى مرحلة انتقالية تكون فيها فنزويلا دولة ديمقراطية مستقرة صديقة.

وأضاف روبيو خلال حديثه أمام الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نسعى للإفراج عن السجناء السياسيين في فنزويلا للمشاركة في الحراك السياسي في البلاد، مؤكدًا أن الوضع في فنزويلا أفضل بكثير مما كان عليه قبل أربعة أسابيع.

وأوضح الوزير الأمريكي، أنه لم يكن من الممكن إبرام أي اتفاقيات مع الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، لأنه انتهك جميع الاتفاقيات السابقة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه للمرة الأولى منذ عشرين عاما باتت أمريكا تجري مفاوضات جدية بشأن مكافحة المخدرات مع السلطات الفنزويلية.

وأشار روبيو إلى أن أمريكا حولت 300 مليون دولار إلى الحكومة الفنزويلية من أصل 500 مليون دولار من النفط المباع.