أصدرت محكمة كورية جنوبية حكمًا بالسجن لمدة 20 شهرًا على زوجة الرئيس الكوري الجنوبي السابق، كيم كيون، بعد إدانتها بتلقي رشاوى من كنيسة التوحيد المثيرة للجدل.

كما أمرت المحكمة كيم بإعادة عقد ماسي ودفع مبلغ 12.85 مليون وون كوري.

ومع ذلك، برأت المحكمة كيم، البالغة من العمر 52 عامًا، من تهم التلاعب بأسعار الأسهم وتلقي استبيانات رأي مجانية من وسيط سياسي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2022، التي فاز فيها زوجها يون سوك يول.

وكان يون قد حُكم عليه سابقًا بالسجن خمس سنوات بتهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة على خلفية فشله في فرض قانون الطوارئ العسكري في 2024. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي تُدان فيها زوجة الرئيس السابق وزوجها في الوقت نفسه.

وقضت القاضية وو إن-سونغ في محكمة سيول المركزية يوم الأربعاء بأن كيم "استغلت منصبها لتحقيق مكاسب شخصية".

وقالت القاضية: "كلما ارتفعت المرتبة، يجب أن يكون المرء أكثر وعيًا بالتصدي لمثل هذا السلوك... المتهمة فشلت في رفض الطلبات وانشغلت بتزيين نفسها".

وعقب النطق بالحكم، صرحت كيم: "أتقبل بكل تواضع التوبيخ الصارم من المحكمة ولن أقلل من أهميته". وأضافت: "أعتذر مرة أخرى بصدق للجميع عن القلق الذي سببته". وكانت كيم قد أنكرت جميع التهم سابقًا.

وأفاد فريق الادعاء الخاص بالقضية أن كيم تلقت هدايا بقيمة 80 مليون وون (56 ألف دولار / 40,600 جنيه إسترليني)، تشمل عقدًا ماسيًا من غراف وعدة حقائب شانيل، من كنيسة التوحيد بين أبريل ويوليو 2022، مقابل تقديم امتيازات تجارية وسياسية.

وكان الادعاء قد طالب بالسجن 15 عامًا وغرامة قدرها 2 مليار وون لجميع التهم الثلاث، التي نُظرت يوم الأربعاء، والتي أُدينت كيم بإحداها فقط، إلا أن القاضية أشارت إلى أن كيم لم تطلب أو تطلب الرشاوى، وأن "سجلها الجنائي غير ملحوظ".

ومع ذلك، أُمرت بدفع 12.85 مليون وون نقدًا، وأمرت المحكمة بمصادرة العقد الماسي.

كما وُجهت إليها تهم تتعلق بمشاركتها في مخطط لتجنيد أتباع كنيسة التوحيد لحزب القوة الشعبية المحافظ الذي كان زوجها جزءًا منه، وتلقي هدايا مقابل تعيينات حكومية، ولم يتم البت في تلك القضايا بعد.

كانت كيم قد نفت جميع التهم، ووصفتها بأنها "غير عادلة بشدة"، لكنها اعترفت بتلقي حقائب شانيل وأكدت أنها أعادتها لاحقًا دون استخدامها.

وقد قدمت اعتذارًا علنيًا عندما مثلت للتحقيق في أغسطس الماضي، قائلة: "أنا آسفة حقًا لأن شخصًا بلا شأن مثلي سبب القلق للشعب".

وأدت التحقيقات حول تعاملات كيم مع كنيسة التوحيد أيضًا إلى اعتقال زعيم الكنيسة، هان هاك جا.

وبعيدًا عن القضايا الجنائية، كانت كيم محور عدة جدالات أخرى، إذ ألغت جامعة سوكميونج للنساء العام الماضي درجة الماجستير في تعليم الفنون التي حصلت عليها في 1999، بعد أن خلصت لجنة الأخلاقيات إلى أنها ارتكبت سرقة أدبية في رسالتها.