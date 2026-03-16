شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، إلى جانب المنافسات النهائية من برنامج "دولة التلاوة"بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ووجّه الرئيس الشكر للشركات التي ساهمت بتقديم الجوائز لمسابقة "دولة التلاوة"، ثم ألقى كلمة بهذه المناسبة.

وقال الرئيس السيسي: يطيب لي في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر؛ التي اختصها الله سبحانه وتعالى بفضل عظيم، أن أتوجه إليكم، وإلى الشعب المصري الكريم، وإلى كافة الشعوب العربية والإسلامية، وإلى كافة شعوب العالم، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات، فنحن نجتمع اليوم؛ لنحتفل بنور القرآن الكريم، الذي أشرقت به الأرض، ونستلهم من فيوضات هذه الذكرى العطرة، قيم الإخلاص والتقوى فليلة القدر؛ دعوة ربانية لتجديد الأرواح، والتمسك بحبل الله المتين نسأل الله أن يفيض من بركاتها على مصرنا الغالية، والعالم أجمع بالخير واليمن والسلام.

وأضاف الرئيس: "وهنا؛ اسمحوا لي أن أتوقف بكل اعتزاز، أمام تجربة مصرية ملهمة، وهي "دولة التلاوة" هذا المشروع الذي جسد بحق، ريادة الشخصية المصرية، وبرهن على أن مصر؛ كانت وستظل بلد الإبداع والعبقرية فلم يكن هناك توقيت أفضل لختام "دولة التلاوة"، من هذه الليلة المباركة، التي نزل فيها القرآن، لتكتمل الأنوار بالأنوار".

وتابع رئيس الجمهورية: "لقد نجحت هذه المبادرة، في جمع الأسرة المصرية، على مائدة الجمال والذوق الرفيع، وأعادت صياغة علاقتنا، بهويتنا الدينية والثقافية الراقية، فمصر كانت وما زالت؛ هي المورد العذب، الذي نهل منه العالم أجمع، أصول التلاوة والترتيل وهي التي قدمت عبر تاريخها العريق، أصواتا ندية، أضاءت قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بخشوعها وصفائها".



واستطرد: "إننا في الدولة المصرية؛ إذ نحتفل بهذا النجاح، فإننا نتطلع إلى رؤية إبداعات مماثلة، في كافة العلوم والميادين حتى نرى بعد "دولة التلاوة" ميلاد "دولة العلم"، و"دولة الإبداع والاختراع"، و"دولة الفصاحة"، لتظل مصر رائدة في كل مجال، كما هي رائدة في دولة التلاوة".



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "من مشكاة هذه الليلة المباركة، أؤكد لكم أن التحديات التي تواجهنا، تتطلب منا صبرًا جميلًا، وعزمًا لا يلين فبناء الجمهورية الجديدة، يقوم على الجهد والعرق والعلم فنحن نواصل العمل ليل نهار، في كل بقعة من أرض مصر، لتوفير حياة كريمة؛ تليق بهذا الشعب الأصيل لذلك فإنني أؤمن يقينًا؛ بأن الله يثيب المخلصين في عملهم، وأن ما نقدمه اليوم من مشروعات وتنمية، هو الثمر الذي سيجنيه أبناؤنا؛ بمشيئة الله وتوفيقه".

وأضاف: "نبعث اليوم رسالة سلام، من أرض السلام، في ليلة السلام، وفي احتفالنا بليلة القدر؛ التي قال الله تعالى فيها "سلام هي حتى مطلع الفجر"، نؤكد من خلالها للعالم أجمع، أن السلام هو جوهر الوجود ومبتغى العقلاء، وهو القيمة التي تصون الأرواح وتحفظ كرامة الإنسان ومن أجل ذلك؛ تواصل مصر أداء دورها التاريخي، في مساندة القضايا العادلة، معلنة تضامنها مع كل نفس بشرية، تعاني من ويلات الصراع.. فرسالتنا نابعة من إيماننا العميق، بأن وحدة المصير الإنساني تقتضي التعايش السلمي، لمواجهة التحديات وتحقيق السلام للجميع ومن هذا المنطلق؛ أكرر دعوتي لوقف التصعيد وحقن الدماء، وإدانة العدوان على الدول العربية الشقيقة، مع السعي إلى الانخراط في المفاوضات الجادة، لإنهاء كافة الصراعات الإقليمية".

وختم الئيس كلمته قائلًا: "في ختام كلمتي؛ أدعو الله تعالى أن يحفظ مصر من كل سوء، وأن يوفقنا لما فيه خير بلدنا وأمتنا والإنسانية جمعاء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.. إنه نعم المولى ونعم النصير".

بروتوكول تعاون حكومي لتحسين خصائص الأسرة المصرية



