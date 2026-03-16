أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش اليوم الاثنين أن "العدوان الغاشم" لن يكسر بلاده، مشيرا إلى أنه مع كل اعتداء يعودون إلى حياتهم الطبيعية.

وقال قرقاش، في تغريدة على منصة إكس اليوم: "لا استغرب ثبات الإمارات، فهي وطني، وأعرف معدن قيادتها ووفاء شعبها ومحبة من يقيم على أرضها".

وأضاف :"لن يكسرنا العدوان الغاشم، فمع كل اعتداء نعود إلى حياتنا الطبيعية، نحن أهل البناء والتعمير، نمضي قدمًا ونحمي ونرسخ نموذج وطن الحياة والإنجاز".

وشهدت الإمارات اليوم هجمات مكثفة بالصواريخ الباليستية والمسيرات أدت إلى نشوب حريق بخزان وقود في محيط مطار دبي وحريق في منطقة للصناعات البترولية بإمارة الفجيرة.