إعلان

مستشار رئيس الإمارات: لن يكسرنا العدوان الإيراني الغاشم

كتب : د ب أ

02:59 م 16/03/2026

أنور قرقاش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش اليوم الاثنين أن "العدوان الغاشم" لن يكسر بلاده، مشيرا إلى أنه مع كل اعتداء يعودون إلى حياتهم الطبيعية.

وقال قرقاش، في تغريدة على منصة إكس اليوم: "لا استغرب ثبات الإمارات، فهي وطني، وأعرف معدن قيادتها ووفاء شعبها ومحبة من يقيم على أرضها".

وأضاف :"لن يكسرنا العدوان الغاشم، فمع كل اعتداء نعود إلى حياتنا الطبيعية، نحن أهل البناء والتعمير، نمضي قدمًا ونحمي ونرسخ نموذج وطن الحياة والإنجاز".

وشهدت الإمارات اليوم هجمات مكثفة بالصواريخ الباليستية والمسيرات أدت إلى نشوب حريق بخزان وقود في محيط مطار دبي وحريق في منطقة للصناعات البترولية بإمارة الفجيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا أنور قرقاش هجوم دبي حريق مطار دبي استهداف الفجيرة

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

