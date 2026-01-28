إعلان

ترامب: الولايات المتحدة جمعت 600 مليار دولار من الرسوم الجمركية

كتب : مصراوي

01:56 ص 28/01/2026

ترامب

وكالات

تباهى الرئيس دونالد ترامب، بنجاح الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الواردات من بعض الدول، في تحقيق إيرادات بلغت حوالي 600 مليار دولار للولايات المتحدة.

قال ترامب: "التعريفات الجمركية ضرورية للنجاح لقد تلقينا 600 مليار دولار من التعريفات الجمركية".

وأضاف الرئيس أنه إذا وجدت المحكمة العليا الأمريكية أن إجراءات التعريفة الجمركية غير صالحة، فإن الإدارة الأمريكية ستجد بديلا آخر لها.

في الثاني من أبريل 2025، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على منتجات من 185 دولة وإقليما.

ثم عدّل ترامب لاحقا نسبة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة لعدد من الدول.

وعلى خلفية ذلك، تم رفع شكاوى قضائية من مجموعة من ممثلي قطاع الأعمال ضد الحكومة الأمريكية، ذكروا فيها أن الرسوم الجمركية غير قانونية وتضر بالشركات الخاصة.

وفي 29 أغسطس الماضي، قضت محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا بأن ترامب لا يملك صلاحية لفرض العديد من الرسوم الجمركية التي أعلن عنها.

وفي 4 سبتمبر، قدمت الإدارة الأمريكية التماسا إلى المحكمة العليا لإلغاء القرار، وفقا لروسيا اليوم.

ترامب الرسوم الجمركية رسوم جمركية الولايات المتحدة

