نتنياهو: سنفتح معبر رفح بشكل جزئي لكن ليس أمام البضائع

كتب : محمود الطوخي

09:51 م 27/01/2026

نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال يسير نحو تحقيق نصر ساحق في غزة.

وأشار نتنياهو في مؤتمر صحفي، إلى أنه وافق على فتح معبر رفح بشكل جزئي على أن يتم فحص كل من يدخل أو يخرج من خلاله، مضيفا "سنفي بالتزاماتنا ونسمح بفتح معبر رفح بعد أن عاد آخر أسير من غزة".

مع ذلك، أكد نتنياهو أنه لن يتم فتح معبر رفح أمام البضائع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة رفات "جويلي" ضمن عملية أطلق عليها اسم "القلب الشجاع"، في خطوة تعني اكتمال إعادة جميع الأسرى، الأحياء والموتى، من قطاع غزة، يوم أمس الاثنين.

ونُفذت المهمة بعد عمليات بحث وتعرف دقيق على الهوية أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية.

وكان جويلي قد قُتل في صباح السابع من أكتوبر 2023 خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل، حيث نُقل جثمانه إلى قطاع غزة ضمن 251 أسيرا اقتادتهم عناصر الحركة آنذاك.

ووفقا للسجلات، فقد أُطلق سراح معظم الأحياء في وقت سابق خلال هدنة بوساطة دولية، بينما استُعيدت رفات معظم القتلى، وظلت حالة جويلي هي الأخيرة المعلقة حتى تنفيذ عملية الأمس.

ووصف نتنياهو العملية بأنها "إنجاز استثنائي".

نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح

