أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن إطلاق الموجة الـ45 من عملية الوعد الصادق 4.

وأوضح الحرس الثوري، أن ذلك بالتعاون مع حزب الله وقواته البحرية ووحدات المسيرات التابعة للجيش والحرس الثوري، بحسب وكالة إيسنا.

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المدن الإيرانية مسيرات واسعة بمناسبة يوم القدس العالمي، حيث ظهر عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين في الفعاليات بعد 13 يوماً من حادثة اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأظهرت صور ومقاطع متداولة مشاركة شخصيات بارزة في المسيرة، من بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وعباس عراقجي، زير الخارجية الإيراني، وعلي لاريجاني، رئيس الأمن القومي الإيراني، إلى جانب علي رضا أعرافي، عضو بمجلس القيادة المؤقت بإيران، وفرزانه صادق، وزيرة النقل، حيث شاركوا بين الحشود التي خرجت لإحياء المناسبة.