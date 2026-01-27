

وكالات



تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدة تقارير من استخباراته تزعم أن موقع الحكومة الإيرانية تراجع بعد الاحتجاجات الأخيرة، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن عدد من المصادر المطلعة.

وووفقا للصحيفة، فإن هذه التقارير تشير إلى أن قبضة الحكومة الإيرانية على السلطة في أضعف حالاتها منذ الإطاحة بالشاه في ثورة 1979.

وأفادت التقارير، أن الاحتجاجات التي اندلعت أواخر العام الماضي هزت أركان النظام الإيراني، لا سيما مع امتدادها إلى مناطق في البلاد كانت تعتبر معاقل دعم المرشد الأعلى علي خامنئي.

ورغم انحسار الاحتجاجات، لا تزال الحكومة في موقف صعب، وكانت التقارير الاستخباراتية شددت مرارا على أن الاقتصاد الإيراني يعاني من ضعف تاريخي، وهذا بالإضافة إلى تاثير الاحتجاجات، حسب الصحيفة.

ويعمل الجيش الأمريكي على تعزيز وجوده العسكري في المنطقة، لكن لم يتضح بعد ما هي الخطوات التي قد تفكر إدارة ترامب في اتخاذها.

ولوح ترامب بإمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران مع تصاعد حملة القمع التي تشنها الحكومة ضد من تسميهم بمثيري الشغب والإرهابيين المدعومين من الخارج.

لكن مستشاري ترامب انقسموا حول جدوى هذه الضربات، لا سيما إذا كانت مجرد ضربات رمزية ضد عناصر حكومية متورطة في حملة القمع.

واعتبارا من الاثنين، دخلت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، برفقة 3 سفن حربية مزودة بصواريخ توماهوك، منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في غرب المحيط الهندي.

وأفاد مسؤولون عسكريون، أنه في حال أصدر البيت الأبيض أمرا بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، بإمكان حاملة الطائرات نظريا، تنفيذ العملية في غضون يوم أو يومين، وفقا لروسيا اليوم.