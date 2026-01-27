ترامب يتصل بعمدة مينيابوليس ويبدأ بسحب العملاء الفيدراليين من المدينة



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع عمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي، إذ كشف عن لقاء مرتقب بينه وبين مسؤول الحدود الفيدرالي توم هومان.

يأتي ذلك في ظل استمرار اندلاع أعمال الشغب في المدينة على خلفية عملية إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية.

ونشر ترامب هذا التحديث عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، في إشارة إلى تزايد التعاون الفيدرالي مع قادة المدينة في إطار استجابة السلطات للاضطرابات.

وكتب ترامب: "أجريت مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع عمدة مينيابوليس جاكوب فراي. هناك تقدم ملحوظ سيلتقي به توم هومان غدا لمواصلة النقاش".

وفي وقت لاحق، قدم فراي روايته الخاصة عن المكالمة، موضحا موقفه من عملية إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية والشروط التي ستواصل المدينة بموجبها التعاون مع سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية.

وأكد فراي، أنه يعتزم الاجتماع مع هومان، وأن بعض العملاء الفيدراليين سيبدأون بمغادرة المدينة غدًا.

وأضاف: "ستواصل مدينة مينيابوليس التعاون مع سلطات إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي في التحقيقات الجنائية الحقيقية - لكننا لن نشارك في عمليات اعتقال غير دستورية لجيراننا أو ننفذ قانون الهجرة الفيدرالي".

جاء ذلك بعد ساعات من مكالمة ترامب مع حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، حول الاضطرابات التي تشهدها مينيابوليس في أعقاب إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية.

وتطرقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إلى المكالمة خلال مؤتمرها الصحفي الاثنين، قائلة إن ترامب يريد ترك رجال الشرطة يقومون بعملهم بينما تتصدى السلطات للاضطرابات.

وانتقدت ليفيت والز وفراي لما وصفته بتشجيع المحرضين المناهضين لهيئة الهجرة والجمارك، وهو ما زعمت أنه ساهم في مقتل رينيه جود وأليكس بريتي، اللذين قتلا على يد قوات إنفاذ القانون هذا الشهر.

وقالت ليفيت، إن ترامب يريد إنهاء الاضطرابات فورا، وحددت ما وصفته بخطة واضحة لاستعادة الأمن والنظام في مينيسوتا، تبدأ بمطالبة مسؤولي الولاية والمحليين بتسليم المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين أو المطلوبين للعدالة أو ذوي السوابق الجنائية المعروفة، وفقا لروسيا اليوم.