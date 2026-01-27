إعلان

ترامب يعفي قائد قوات الحدود الأمريكية من منصبه.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

03:52 ص 27/01/2026

الرئيس الأمريكي

أعفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قائد قوات الحدود الأمريكية من منصبه.

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن إطلاق عنصر من دوريات الحدود الأمريكية النار على رجل في مينيابوليس السبت الماضي، أدى إلى تصعيد حاد في التوترات التي تشهدها المدينة بعد أسابيع من الاحتجاجات على حادثتي إطلاق نار أخرتين نفذهما عناصر فيدراليون، وحملة قمع واسعة النطاق للهجرة شنتها إدارة ترامب.

ولفتت الصحيفة إلى أن حادثة إطلاق النار على رجل مينيابوليس -التي تم توثيقها في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع- قد فاقمت الخلاف المتزايد بين مسؤولي الولاية والمسؤولين الفيدراليين، الذين قدموا روايات متباينة تماماً لما حدث.

وأثارت الحادثة تساؤلات حول التدريب والتكتيكات المستخدمة في ظل نشر إدارة ترامب أعدادا متزايدة من العناصر الفيدرالية في شوارع المدينة، إذ يواجهون احتجاجات متزايدة.

