إعلان

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة

كتب : مصراوي

02:52 ص 27/01/2026

قصف إسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكدت ‏وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن مدفعيات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت مناطق في خانيونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قالت إن العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي، تؤكد التزامها بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وأضافت حماس في بيان الاثنين، أنها ستواصل التزامها بكل جوانب الاتفاق ومنها تسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وانجاحها.

ودعت حماس، الوسطاء والولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل بوقف خروقاته للاتفاق وتطبيق الاستحقاقات المطلوبة منه، مؤكدة أن الحركة زودت الوسطاء بالمعلومات اللازمة أولا بأول، بما أسهم في التمكن من العثور على جثمان آخر أسير.

وأضافت: " أن الخطوة تأتي ضمن التزام المقاومة باستحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق حيث أنجزت كل ما عليها من التزامات".

وشددت حماس، على ضرورة استكمال تنفيذ بنود الاتفاق بما يضمن فتح معبر رفح ودخول الإغاثة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وطالبت حماس من الدول الضامنة تحمل مسؤولياتها بضمان تنفيذ كل الاستحقاقات المعطلة من جانب إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف إسرائيلي قصف إسرائيلي على قطاع غزة قطاع غزة خان يونس قصف خان يونس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف أنقذ الذهب مسيرة حسين الشحات الكروية؟
رياضة محلية

كيف أنقذ الذهب مسيرة حسين الشحات الكروية؟
10صور تكشف قصة حبهما..مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث ظهور معا
زووم

10صور تكشف قصة حبهما..مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث ظهور معا
تأثير مكملات أوميجا 3 على سكر الدم.. فائدة محتملة أم وهم شائع؟
نصائح طبية

تأثير مكملات أوميجا 3 على سكر الدم.. فائدة محتملة أم وهم شائع؟
بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
زووم

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
سعاد حسني أيقونة الموضة والدلع.. في عيد ميلادها.. كيف كانت تنسق السندريلا
مصراوى TV

سعاد حسني أيقونة الموضة والدلع.. في عيد ميلادها.. كيف كانت تنسق السندريلا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026