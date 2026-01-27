قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة



وكالات

أكدت ‏وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن مدفعيات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت مناطق في خانيونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قالت إن العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي، تؤكد التزامها بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وأضافت حماس في بيان الاثنين، أنها ستواصل التزامها بكل جوانب الاتفاق ومنها تسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وانجاحها.

ودعت حماس، الوسطاء والولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل بوقف خروقاته للاتفاق وتطبيق الاستحقاقات المطلوبة منه، مؤكدة أن الحركة زودت الوسطاء بالمعلومات اللازمة أولا بأول، بما أسهم في التمكن من العثور على جثمان آخر أسير.

وأضافت: " أن الخطوة تأتي ضمن التزام المقاومة باستحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق حيث أنجزت كل ما عليها من التزامات".

وشددت حماس، على ضرورة استكمال تنفيذ بنود الاتفاق بما يضمن فتح معبر رفح ودخول الإغاثة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وطالبت حماس من الدول الضامنة تحمل مسؤولياتها بضمان تنفيذ كل الاستحقاقات المعطلة من جانب إسرائيل.