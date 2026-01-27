سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، محققًا قمة قياسية جديدة، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 26-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7700 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6735 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5775 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4490 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3205 جنيهات.

- سعر وقية الذهب بلغ 239410 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 53880 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.25% إلى نحو 5101 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.